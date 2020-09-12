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阿里山林鐵第4季主題列車遊程 開放10人以上團體預約
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處，10至12月推出「戀戀林鐵情」主題列車遊程，每周三開行，費用每人1099元，含嘉義-獨立山往返車資、餐點、DIY、紀念品、導覽費，每梯限額100人。
停靠主題列車限定版私房景點-第三觀景平台，以180度超廣視野俯瞰雲嘉南平原及樟腦寮車站，由在地達人引領手作古早味童玩-草螟仔；火車的家-嘉義車庫，園區內存放多輛退役火車、貴賓車廂及圓形轉車台；順遊嘉市文青新景點-嘉義製材所，感受百年工業遺址文史底蘊並徜徉於大片綠意放鬆身心。
順應廣大國旅需求，並為便利遊客提前規畫行程，揪團出遊，10至12月林鐵主題列車遊程試辦「10人以上團體預約方案」，在乘車日 （含）前90至30日，開放傳真預約（05）2762690，每梯團體票限40人。
林鐵主題列車遊程主打鐵道、生態、人文、歷史多層次深度慢旅，一票到底，鐵第4季「戀戀林鐵情」主題列車遊程，是今年歲末年終不容錯過鐵道之旅。帶領遊客前往重要大站鹿麻產車站，全台唯一與鐵道相依的步道獨立山國家步道，享用美食佳餚眺望秀麗山景，餐後運用檳榔葉體驗手作古早童玩草螟仔。返程至嘉市兩大美拍景點-車庫園區、嘉義製材所。
周一至周五上午9時到下午5時（國定假日除外）開放傳真申請，個人票調整為「乘車日」（含）前15至3日預約，但維持網路訂票模式。行程及購票細節見林鐵及文資處官網，或洽詢（05）2779843轉359 蔡小姐。
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