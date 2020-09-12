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關仔嶺溫泉美食季19日登場 首度延長到1個半月

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
2020關仔嶺溫泉季定9月19日開幕，並延長到一個半月。圖／台南市府提供
2020關仔嶺溫泉季定9月19日開幕，並延長到一個半月。圖／台南市府提供

邁入第16年的「2020關子嶺溫泉美食節」，即將於9月19日至10月31日舉辦，9月19日晚上6時在寶泉橋溫泉公園熱鬧開幕。今年的活動特色加入業者花燈及無人機彩煙秀、加碼3大主題活動等，美食好吃、夜祭好看、溫泉泡得心曠神怡。

溫泉節美食今年邀請新進國小8位學童擔任小火王爺、小金翅鳥等2座兒童花燈手，在開幕日當天的御迎燈、祭典太鼓。

市府觀光旅遊局表示，今年的活動不同以往，除了開幕當天的巡行，有火王爺與大鵬金翅鳥2座大型主燈外，更首次結合溫泉業者與民眾出錢出力新增19座造型花燈，讓活動更具在地性及獨特性，再加上首度安排6台無人機於開幕時空中巡弋及噴射彩色煙幕，讓關子嶺不只地面花燈吸睛，空中也亮眼。

為與業者一起振興觀光，特別延長活動辦理期程為一個半月，更加碼包含10月17日關嶺光影樂園、10月24日復古約會派對、10月31日萬聖主題活動等3場次的主題活動，再加上假日市集與浴衣體驗，此時上山泡湯、嘗桶仔雞、品東山咖啡正當時。

想要深度體驗在地農莊活動的朋友，可選擇參加活動限定的3條東山風土小旅行，帶你認識龍眼烘焙及咖啡。9月19日開幕當天下午可先來逛關子嶺周邊景點、晚上穿浴衣與火王爺熱鬧巡繞關子嶺。

活動期間還有假日市集、活動限定優惠好康、Q萌燈飾抽好禮、打卡送好禮、關子嶺散步導覽預約等各式活動及優惠輪番登場！更多活動詳情請上「2020臺南關子嶺溫泉美食節」活動網站或「台南旅遊網」或「臺南旅遊」臉書粉絲團查詢。

溫泉 花燈

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