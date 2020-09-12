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一張圖看降雨熱區！ 鄭明典：午後對流發展機率高

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天靠山區部分午後對流發展的機率高。圖／取自氣象局網站
今天靠山區部分午後對流發展的機率高。圖／取自氣象局網站

今天鋒面通過，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天靠山區部分午後對流發展的機率高。

氣象局說，北部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東北部地區及午後各地山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午南部、東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨。

明天基隆北海岸、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨。

明天、下周一風場為偏東北風，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲或多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後山區要留意局部大雨，另外在清晨至上午南部地區也有零星短暫陣雨。

下周二至周五環境風場轉為偏南風或東南風，除迎風面的東南部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨外，其他地區大多為多雲時晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

19日至21日北部及東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局 基隆 金門

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