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今起3天有較大雨勢！ 吳德榮：留意熱擾動發展

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今起3天有較大雨勢！ 吳德榮：留意熱擾動發展

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
最新歐洲(左圖)模式及美國(右圖)模式，模擬下周五20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，模擬的動向皆對台無直接影響。另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出7天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，亦需一併觀察。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」
最新歐洲(左圖)模式及美國(右圖)模式，模擬下周五20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，模擬的動向皆對台無直接影響。另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出7天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，亦需一併觀察。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，迎風面北台灣氣溫略降、稍轉涼。北海岸及宜花地區轉為有局部雨，北部亦略受影響，雲量增多有局部短暫雨；大氣不穩定，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，應注意較大雨勢。今天北部24至31度、中部24至34度、南部24至35度、東部23至35度。

下周二至周五白天另一鋒面在東海、華中一帶，逐漸南移至北部海面。台灣附近風向轉西南風，各地晴朗、中午微熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

他說，下周五晚鋒面南移，天氣轉變，北台降雨、降溫，影響程度與熱帶擾動的位置有關，有不確定性，需持續觀察。

吳德榮說，歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式模擬下周五20時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，模擬的行徑向西北西，對台無直接影響。如果模擬位置像歐洲模式，其外圍的水氣將匯入下周五晚抵達的鋒面，而加劇其影響；但如果模擬位置像美國模式，則其外圍的水氣對鋒面就無貢獻。

他說，由於是7天後的模擬，理論上已有不容忽視的不確定性，需要持續觀察；另外，在菲律賓東方海面，兩模式亦皆模擬出7天之後，另有熱帶擾動醞釀的跡象，亦是未來幾天觀察的重點。

吳德榮 南海

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