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風險高於乳癌、前列腺癌 無聲無息隱形殺手─骨質疏鬆

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
衛福部新營醫院骨科林孝儒醫師。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院骨科林孝儒醫師。圖／新營醫院提供

衛福部新營醫院骨科醫師林孝儒今天提出兩個案例，呼籲民眾不要忽視無聲無息的隱形殺手─骨質疏鬆，除造成生活品質下降，死亡率也不容輕覷。

第一例是70歲張爺爺，年輕時工作忙碌，經常應酬喝酒、飲食不正常、缺乏運動，面對自己越來越矮的身高，也當作自然老化而不以為意。最近洗澡時不小心跌了一跤，就造成髖骨骨折，緊急入院開刀後，才知道自己早已患有骨質疏鬆症。

另一例82歲王奶奶，曾經被診斷為骨質疏鬆卻拒絕就醫，認為多喝牛奶，多吃小魚乾，並服用鈣乳就已經足夠。早上起床時在家裡跌倒，頓覺腰部疼痛劇烈，像脊椎已經跌斷了似的，經過非常久時間無法自行站起來，趕緊電話通知正在上班的兒子回來，勉強攙扶至醫院骨科門診，醫師安排X光檢查，經診查發現腰椎壓迫性骨折，王奶奶從此生活品質更加下降。

林孝儒表示，骨質流失是隨著年齡老化必然會面對的問題，根據世界衛生組織表示，骨質疏鬆已經是僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病。依照台灣平均壽命計算，約3分之1的台灣婦女在一生中會發生一次脊椎體、髖部或腕部肢骨折，其風險高於乳癌、卵巢癌和子宮癌；男性也有5分之1的風險，且風險高於前列腺癌。發生過一次骨質疏鬆骨折後，約50%患者將會再發生第二次骨折，而每次骨折之後，再出現新骨折的風險呈指數形式增高。

林孝儒指出，根據台灣健保資料庫分析發現，同時具有慢性疾病包括糖尿病、風濕性關節炎、腦中風、巴金森氏症、器官移植、癌症、腎臟透析患者，髖部骨折風險相對增加；依中央健康保險署統計，發生髖部骨折的老人，一年內之死亡率女性約為11.2%，男性則高達18%，死因以長期臥床引發之感染為主。

「預防重於治療」！林孝儒醫師建議，民眾可以改善日常生活行為，戒菸、戒酒和減少含咖啡因飲品，去除危險因子、增加鈣和維生素 D3 攝取量、從事荷重運動、肌力增強運動和平衡訓練，強化骨量和體能並改善居家及公共環境，使用防護設施，以防範骨折。

他也提醒要注意以下4個危險信號：

第一個：身高跟年輕時相比少4公分；第二個：體重過輕、BMI<18.5或是年紀減體重小於10；第三個：站著的時候，頭枕部與牆壁的距離大於3cm；第四個：肋骨下緣與骨盆小於2cm或是1指幅。如有以上症狀，建議及早至骨科門診進行檢查。

壓迫性骨折 骨質疏鬆 醫師

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