體育班、輔具中心等十大場域 最快9月底可設物理治療師

未來在校園、輔具中心也能看見物理治療師的身影，衛福部醫事司預告「物理治療師法第九條所定其他經主管機關認可必須聘請物理治療師之機構」草案，訂出十大場域得聘僱物理治療師，其中包含高中職以下設置體育班、資源班、特教班、各縣市輔具中心、復健機構等。日前預告已期滿，衛福部醫事司修正最後文字後，最快9月底公告上路。

衛福部統計，我國領有物理治療師執照人數為1萬959人、物理治療生4788人，總人數1萬5747人。衛福部醫事司簡任技正劉越萍表示，過去物理治療師執業登記範疇僅能在醫療院所，兩年前曾公告解釋執登範圍，但文字較為模糊，此次則是將內容寫得更為清楚。

依照草案內容，須聘僱物理治療師的場域，包含設有體育班、資源班、特教班的高中職以下學校、特教學校、居家呼吸照護所、護理機構、長照機構、兒少機構，早療機構、身障福利機構、各縣市輔具中心、身障職訓機構等。

劉越萍表示，草案預告期間，被詬病「必須」聘僱，恐造成原單位困擾，公告時將改為「得以」聘僱。她說，這次修訂是因為部分校園、護理之家等單位，無法聘僱物理治療師，導致需要物理治療師協助時，只能臨時聘僱，讓照顧出現斷層。

物理治療師學會理事長王子娟表示，新制是把原有規定講得更清楚。該規定公告後，物理治療師不但可在這些場所執業，業者也能固定聘僱物理治療師。