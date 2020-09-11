快訊

社群小編喊水結冰：社群教母與法白總監心法大公開

蒜頭漲到比豬肉貴 監委要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門醫院終於有小7進駐 民眾：早就該開了

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
在千呼萬喚下，統一超商從今日起正式進駐金門醫院，未來將提供病患、家屬、陪病者、醫療人員，及到院洽公者一個更便利的就醫環境。記者蔡家蓁／攝影
在千呼萬喚下，統一超商從今日起正式進駐金門醫院，未來將提供病患、家屬、陪病者、醫療人員，及到院洽公者一個更便利的就醫環境。記者蔡家蓁／攝影

金門唯一一家醫院，部立金門醫院終於也有便利商店！在千呼萬喚下，統一超商從今日起正式進駐金門醫院，與一般的便利商店24小時不打烊，統一超商金門醫院門市的營業時間自每日上午7點服務至晚上23點，提供病患、家屬、陪病者、醫療人員，及到院洽公者一個更便利的就醫環境，不少病人都說，早就該開了，以後會方便不少。

在金門醫院院長侯重光、副院長陳根雄及統一超商股份有限公司門市經理的見證下，統一超商金門醫院門市宣布正式營業，往後住院的民眾或家屬，不用在冒著烈日或是下雨天出外採買三餐，大家都直呼是便民的措施。

金門醫院院長侯重光表示，便利商店的設置在歷次的滿意度調查中，都是病患及家屬期待設置的項目，也是院內歷次會議同仁的建議，很高興今天這個目標終於達成了，醫院選擇大門口這個精華區，就是希望除了提供醫療服務外，也能讓有需要的病友、家屬或員工，能直接選購需要的物品。

侯重光也提到，在籌設的過程中，保全同仁說了一個小故事，之前有位病友，在周日中午，因為沒有訂餐，只能拖著不適的身體走到街上買午餐，在烈日下，他回院時的臉色不是曬得紅通通，而是冒著斗大汗滴的蒼白。也聽過醫護同仁在過年期間因為沒有訂餐，只能忍著肚子餓提供醫療服務，這些問題隨著便利商店開幕，能夠獲得解決!

據了解，這個便利商店除了跟院外便利商店提供一樣的服務外，還有三大特色，分別是設置住院病患專區、探病送禮專區以及上午7點至晚上11點全年無休的營業時間。

侯重光強調，金門醫院是金門唯一的一家醫院，而醫院服務品質的提升是沒有盡頭的，便利商店的開幕不會是最後一步，而是進入醫院另一個服務的里程碑，歡迎各界給醫院更多的建議。

在金門醫院院長侯重光（左四）、副院長陳根雄（右三）及統一超商股份有限公司門市經理的見證下，統一超商金門醫院門市今天宣布正式營業。圖／金門醫院提供
在金門醫院院長侯重光（左四）、副院長陳根雄（右三）及統一超商股份有限公司門市經理的見證下，統一超商金門醫院門市今天宣布正式營業。圖／金門醫院提供

金門 便利商店 超商

延伸閱讀

金門福利多一項！65歲長者可免費接種新型13價肺炎疫苗

中職／統一獅金門日 爽口高粱調酒嘗鮮

隨身攜帶越軍子彈金門遭逮 19歲移工心驚驚

金門縣府攜手商研院 設金門電商專區搶中秋商機

相關新聞

中秋烤肉淋上檸檬汁 要多清洗免得農藥殘留

中秋節烤肉，國人常會在肉片、魚肉及海鮮淋上檸檬汁，但彰化縣衛生局今天公布中秋節應節食品販售及製作場所稽查暨抽驗結果，10...

桃機增空中智慧排班 防疫計程車司機不會等一天載嘸人

3月4日起，防疫車隊上路，國人入境不得搭乘大眾運輸工具。桃機公司說，疫情衝擊下旅客銳減，為健全機場計程車排班管理制度，提...

安心旅遊補助預算將見底 林佳龍：會盡量延長到10月底

新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，觀光產業成了「海嘯第一排」。為振興國旅，交通部7月到10月祭出安心旅遊補助，卻因在暑假旺季推出...

10縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天嘉義至高雄、宜蘭地區及新北、桃園、南投、雲林、屏東山區...

網紅寶爺消失神隱？ 妻子證實「中風住院6週」

網紅寶爺近日發文量銳減引來不少網友關心，而他的妻子昨（10日）也證實先生在7月30日中風倒下住院了6週，形容這些日子如風暴一般，而妻子也說目前寶爺已在復健治療中逐漸康復，請外界不用過於擔憂。

防中秋國慶宜花塞爆 林佳龍加碼：租車完搭客運再退200

今年端午連假遇上國旅爆發，國5連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。眼看中秋、國慶連假將至，交通部公路總局日前已祭出八大優...

小確幸！統一發票增開雲端發票500元獎10萬組

財政部台北國稅局表示，為提高統一發票中獎率及鼓勵民眾使用雲端發票，109年7-8月期、9-10月期及11-12月期，統一...

別跟錢過不去！ 倒數七天 還有123萬份農遊券沒使用

倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券（ https://eticket.coa.gov.tw/ ），到...

路樹老被斷頭式修剪 恐成「無風自倒」不定時炸彈

為了防颱，3、4月至今全台都在修剪路樹，幸運的行道樹被去蕪存菁，樹形變優美也耐強風，但像內湖科學園區整排行道樹遭斷頭式修剪的也不在少數，等同被判死刑。伊林娛樂副董事長陳婉若日前對這此表示忍無可忍，在臉書發文怒斥「行刑式修剪」已反映十幾年，市府卻麻木不仁。北市府公園處喊冤，指台北市修剪樹木都有SOP，被斷頭修剪的樹是私人所有，目前確實無法可管。

風險高於乳癌、前列腺癌 無聲無息隱形殺手─骨質疏鬆

衛福部新營醫院骨科醫師林孝儒今天提出兩個案例，呼籲民眾不要忽視無聲無息的隱形殺手─骨質疏鬆，除造成生活品質下降，死亡率也...

體育班、輔具中心等十大場域 最快9月底可設物理治療師

未來在校園、輔具中心也能看見物理治療師的身影，衛福部醫事司預告「物理治療師法第九條所定其他經主管機關認可必須聘請物理治療...

金門醫院終於有小7進駐 民眾：早就該開了

金門唯一一家醫院，部立金門醫院終於也有便利商店！在千呼萬喚下，統一超商從今日起正式進駐金門醫院，與一般的便利商店24小時...

熱門新聞

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

頂不住中秋生意太好！小潘鳳梨酥店也貼公休

我的經驗／正確使用免治馬桶 不再感染尿道炎

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。