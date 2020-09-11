金門醫院終於有小7進駐 民眾：早就該開了

金門唯一一家醫院，部立金門醫院終於也有便利商店！在千呼萬喚下，統一超商從今日起正式進駐金門醫院，與一般的便利商店24小時不打烊，統一超商金門醫院門市的營業時間自每日上午7點服務至晚上23點，提供病患、家屬、陪病者、醫療人員，及到院洽公者一個更便利的就醫環境，不少病人都說，早就該開了，以後會方便不少。

在金門醫院院長侯重光、副院長陳根雄及統一超商股份有限公司門市經理的見證下，統一超商金門醫院門市宣布正式營業，往後住院的民眾或家屬，不用在冒著烈日或是下雨天出外採買三餐，大家都直呼是便民的措施。

金門醫院院長侯重光表示，便利商店的設置在歷次的滿意度調查中，都是病患及家屬期待設置的項目，也是院內歷次會議同仁的建議，很高興今天這個目標終於達成了，醫院選擇大門口這個精華區，就是希望除了提供醫療服務外，也能讓有需要的病友、家屬或員工，能直接選購需要的物品。

侯重光也提到，在籌設的過程中，保全同仁說了一個小故事，之前有位病友，在周日中午，因為沒有訂餐，只能拖著不適的身體走到街上買午餐，在烈日下，他回院時的臉色不是曬得紅通通，而是冒著斗大汗滴的蒼白。也聽過醫護同仁在過年期間因為沒有訂餐，只能忍著肚子餓提供醫療服務，這些問題隨著便利商店開幕，能夠獲得解決!

據了解，這個便利商店除了跟院外便利商店提供一樣的服務外，還有三大特色，分別是設置住院病患專區、探病送禮專區以及上午7點至晚上11點全年無休的營業時間。