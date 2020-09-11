農委會第二波柚香券催買氣 滿額送改滿額抽獎

進入文旦柚的季節，農委會為了讓消費者買柚子，推第一波柚香券3萬份，從9月5日起開放申請至今申請1萬6027 張；另外加碼2波促銷從9月15日起開始，把原先的「滿額送」改為「滿額抽獎」，數量為2萬份。

為了銷售盛產的文旦柚，農委會頻在各地開記者會促銷，希望提振國內外文旦柚買氣。

今年文旦柚的外銷情形，根據農委會農糧署統計，2020年6月11日至2020年9月10日出口到各國的文旦柚總量為3024.25公噸；其中，中國大陸仍為我國最大的文旦柚外銷國家有2317.58公噸，占總體文旦柚外銷76%，香港482.44公噸，加拿大119.58公噸，新加玻73.76公噸，澳門26.67公噸，菲律賓2.5公噸，馬來西亞1.44公噸，帛琉0.07公噸。

現階段，農委會第一波柚香券，民眾至指定農會超市(點此查看合作銷售農會名單)單筆消費滿600元(含)以上文旦即可登記250元「柚香禮券」，單筆消費滿 1000元(含)以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張，單筆消費(一個發票號碼)及每一身分證或居留證號限登記1次(每次最多2張)，限量3萬張。