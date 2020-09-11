李永得：明年國際書展如期舉辦 將首發「購書券」

第44屆金鼎獎今舉辦頒獎典禮，本屆金鼎獎計有1300餘件作品報名，角逐包括雜誌類、圖書類、數位出版類及政府出版品類4大類組、共20個獎項，最後28件作品脫穎而出。受疫情影響，今年國際書展改由線上形式舉行，文化部長李永得今致詞時強調，明年國際書展將如期舉辦，且規模絕不縮減，更將首度發行總價2千萬的購書券。

李永得表示，金鼎獎最重要的目的是鼓勵好的出版，出版、書本、雜誌，是所有文化內容產業的根本，也是所有文創產業的根源，文化部近來發行12億元的「藝FUN券」，目前民眾使用了5.2億，其中，出版所佔的比例就將近一半，可見得國內民眾的消費行為，尤其是文化消費行為，很大一部分重視出版，這是文化部非常樂見的一件事情。

此外，在未來政策推動上，文化部已跟財政部取得共識，將推動出版業免徵營業稅，現在正在修訂相關辦法，預計趕在明年元月起實施；此外，由前任文化部長鄭麗君推動的公共出借權，歷經一年試辦，未來也會跟所有圖書館擴大舉辦。