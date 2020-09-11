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獲第44屆金鼎獎特別貢獻獎 何飛鵬： 紙本書定價太高了

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）下午出席金鼎獎頒獎典禮，頒發特別貢獻獎給城邦出版集團董事長何飛鵬（右）。聯合報系記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌（左）下午出席金鼎獎頒獎典禮，頒發特別貢獻獎給城邦出版集團董事長何飛鵬（右）。聯合報系記者葉信菉／攝影

第44屆金鼎獎今舉行頒獎典禮，今年特殊貢獻獎由城邦出版集團董事長何飛鵬獲得。致力推動數位閱讀的何飛鵬，致詞時指出，雖然上天逐漸關上紙書的門，卻開了一扇電子書的窗，數位閱讀時代來了，大家不應再輕忽，應讓電子書與紙本書同步出版，並降低售價，相信電子書發展將有不一樣的面貌。

行政院長蘇貞昌在頒獎典禮致詞時表示，國家過去曾經用政府力量壓制出版，限制自由，透過一代一代人推開了民主大門，讓國家的力量從壓制出版到鼓勵出版，用出版形成文字的魔力影響眾人，這就是民主、自由的國家、開放社會跟極權社會不同之處，出版業的努力讓台灣能夠多采多姿，多態多樣。

何飛鵬致詞時感謝文化部設立金鼎獎特別貢獻獎，「讓我們這些出版業的老鬼，最後都有一個指望」，同時也提到，聽聞這次評審過程有激烈爭辯，因此也謝謝評審最後將獎頒給他。

除感謝推薦他的數位出版聯盟。何飛鵬說，他真正要感謝的是一千多個同事跟員工，因為有他們兢兢業業努力工作，讓城邦能夠數十年來，應該從來沒有看到紅字，都是處於正向的財務循環的狀況。

最後，他也向出版同業喊話。何飛鵬認為，數位閱讀的時代來了，不應再輕忽數位閱讀，一定要做兩件事，第一件事情是同步出版紙本書與電子書，不需擔心讀者相互排擠，第二件事則要降低定價，現在台灣紙書定價太高，電子書價格平均是紙書7成，若大家致力推廣數位閱讀，將電子書價格打到5折，電子書市場將出現截然不同的樣貌與發展。

何飛鵬說，上天逐漸關上紙書的門，然後開了一扇電子書的窗子，雖然這個窗子還不夠大，但是期望它未來會跟紙書的門一樣大。

電子書 出版業

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