桃機增空中智慧排班 防疫計程車司機不會等一天載嘸人

3月4日起，防疫車隊上路，國人入境不得搭乘大眾運輸工具。桃機公司說，疫情衝擊下旅客銳減，為健全機場計程車排班管理制度，提高駕駛收入，除以電子派車取代傳統人工紙本派車，8月20日更導入空中智慧排班系統App，駕駛們在機場園區外即可輕鬆領牌，不需長時間待在場內等候，減少防疫期間非必要群聚，不但省時省力省油錢，提升服務效率，增加駕駛在外營運機會，也使停車場空間做更有效率的規畫運用。

根據桃機統計，昨天入境人數約1500人，防疫車隊中，搭乘計程車600多人，租賃車100多人，遊覽車60多人，剩下則為家屬自行接送。搭防疫計程車的比例達57.9%。

桃機說，機場排班計程車過去使用人工排班，駕駛搭載入境旅客前，必須先前往位在桃園機場二號停車場內的計程車車場，以人工領牌方式取號，並於場內等候，依號碼排序及當日運量情況，再從停車場至計程車上車處排隊載客；旅客下車後，駕駛皆須先依SOP清潔消毒車輛完成，返回車場重覆同樣領牌程序後才能再次載客，而在入境旅客量少的疫情期間，駕駛們往往要在場內長時間等候載客，影響搭載率。

桃機排班計程車駕駛坦言，疫情前600名駕駛一天約可載四到五趟，現在掉了八成，可能有些駕駛可能一天都跑不到一趟，或是跑一趟就要等上一天時間。引進新系統後，當序位剩60台會通知，40台會告知駕駛停車格位置，可以精準判斷進機場時間。