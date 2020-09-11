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桃機增空中智慧排班 防疫計程車司機不會等一天載嘸人

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
機場公司透過科技持續提高服務品質，也讓機場排班計程車達到更公平且效率的管理。圖／桃機公司提供
機場公司透過科技持續提高服務品質，也讓機場排班計程車達到更公平且效率的管理。圖／桃機公司提供

3月4日起，防疫車隊上路，國人入境不得搭乘大眾運輸工具。桃機公司說，疫情衝擊下旅客銳減，為健全機場計程車排班管理制度，提高駕駛收入，除以電子派車取代傳統人工紙本派車，8月20日更導入空中智慧排班系統App，駕駛們在機場園區外即可輕鬆領牌，不需長時間待在場內等候，減少防疫期間非必要群聚，不但省時省力省油錢，提升服務效率，增加駕駛在外營運機會，也使停車場空間做更有效率的規畫運用。

根據桃機統計，昨天入境人數約1500人，防疫車隊中，搭乘計程車600多人，租賃車100多人，遊覽車60多人，剩下則為家屬自行接送。搭防疫計程車的比例達57.9%。

桃機說，機場排班計程車過去使用人工排班，駕駛搭載入境旅客前，必須先前往位在桃園機場二號停車場內的計程車車場，以人工領牌方式取號，並於場內等候，依號碼排序及當日運量情況，再從停車場至計程車上車處排隊載客；旅客下車後，駕駛皆須先依SOP清潔消毒車輛完成，返回車場重覆同樣領牌程序後才能再次載客，而在入境旅客量少的疫情期間，駕駛們往往要在場內長時間等候載客，影響搭載率。

桃機排班計程車駕駛坦言，疫情前600名駕駛一天約可載四到五趟，現在掉了八成，可能有些駕駛可能一天都跑不到一趟，或是跑一趟就要等上一天時間。引進新系統後，當序位剩60台會通知，40台會告知駕駛停車格位置，可以精準判斷進機場時間。

桃機說，導入空中智慧排班系統後，駕駛們可直接透過系統APP排隊領牌，不必再因人工領牌專程跑一趟停車場，避免群聚也省下時間、體力與油錢，對家住外縣市的駕駛們更是一大福音，由於系統會主動提醒前來機場的建議時間，方便駕駛自由運用空檔，也可彈性在外營業載客增加收入，只要待排定時間前抵達桃園機場報到，再到上客處搭載入境旅客即可；此外，排班系統資訊也公開透明，所有駕駛人皆遵循相關領牌機制載客，達到公平合理且有效率的管理。

排班系統會主動提醒司機該前往機場建議時間，方便駕駛自由運用空檔。圖／桃機公司提供
排班系統會主動提醒司機該前往機場建議時間，方便駕駛自由運用空檔。圖／桃機公司提供
空中排班系統有效節省司機排班等候時間，也同時提高載客效率。圖／桃機公司提供
空中排班系統有效節省司機排班等候時間，也同時提高載客效率。圖／桃機公司提供

桃園機場 計程車 桃機

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