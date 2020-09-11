9月17日實名制口罩全面鋼印 超商9月28日起可領

中央流行疫情指揮中心今天宣布，9月17日後，實名制販售口罩都必須有MD和Made In Taiwan鋼印；超商預購口罩作業期程較長，若堅持領到有鋼印口罩，9月28日起可領到。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，為了重建台灣產口罩信譽，要求台灣產醫用口罩必須逐片標MD（醫用，Medical Device縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣。

陳時中說，市售的醫用口罩或最小包裝的口罩都要清楚標示產地、醫用。從9月17日起，藥局的實名制口罩都會標示MD、Made In Taiwan，四大超商的實名制口罩會在第17期（9月28日至10月11日）起提供標示MD、Made In Taiwan口罩。

超商實名制口罩時程較晚，陳時中說，是因超商是預購，作業系統期程較長。但17日以後沒鋼印的口罩也是合格的，但為了避免民眾預購口罩後仍堅持想要領取有標示鋼印的口罩，可延至9月28日至10月11日領取。