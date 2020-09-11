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非醫用口罩輸入要許可 醫用小包裝標示加嚴

中央社 / 台北11日電
指揮中心指揮官陳時中親上火線，說明未來實名制口罩體系，重建信心。聯合報系記者陳雨鑫／攝影
指揮中心指揮官陳時中親上火線，說明未來實名制口罩體系，重建信心。聯合報系記者陳雨鑫／攝影

中央流行疫情指揮中心今天宣布，為恢復口罩市場秩序，醫用、非醫用進口都要許可，方便追蹤溯源，且醫用口罩最小包裝者必須標示醫用和產地。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，為了重建台灣產口罩信譽，要求台灣產醫用口罩必須逐片標MD（醫用，Medical Device縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣。

陳時中說，至於市場秩序，所有要進口的口罩，不管醫用或非醫用都必須有輸入許可，有輸入許可才能掌握相關廠商的數量，掌握了才可以追蹤，看流到什麼地方。追蹤很重要的是非醫用口罩流向，是否有改標、看販售數量等，在市場端則要注意是否標示醫用口罩，追蹤和溯源都會執行。

陳時中也表示，口罩實名制國家隊製造的口罩沒有全部徵用，有一部分有鋼印的口罩會流到市面，這沒有問題；但要求販賣的醫用口罩最小包裝也都要標示產地及醫用，非醫用口罩則要標示產地。

若是整盒販售，外包裝須清楚標示，且不可拆售，方便民眾辨識。

陳時中指出，目前市場上合格口罩，國家隊做的也允許繼續販售，但「標示不打折」，都可以賣到12月17日，之後要繼續賣就要到指揮中心驗章。

陳時中表示，大家經過這幾個事件後，對沒有鋼印口罩會沒有信心，市場競爭力變得薄弱，政府規定導致商業行為減弱，12月17日以前國家隊口罩廠若覺得不好販售，可以報指揮中心，都會予以徵用。

此外，陳時中說，除非特殊工廠使用、花粉口罩外，防疫期間為防疫目的，還是建議消費者使用醫用口罩。

口罩 陳時中 疫情

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