明又有鋒面通過北部挾雨勢 是否生成颱風氣象局這樣回

入秋首道鋒面昨天報到，緊接著明天又會有道鋒面通過台灣，北部、東北部留意大雨。而據日本氣象廳網頁顯示，目前在日本南方海面已有一熱帶性低氣壓形成。中央氣象局說，由於國內預報較為嚴謹，目前僅判定為低壓，若稍晚生成熱帶性低氣壓，最快今天形成第11號颱風紅霞，不過成颱機率低。

氣象預報員李孟軒說，明天華南地區有道鋒面會南下通過台灣，同時是一個低壓，預計路徑會往日本走，周日都在日本附近。

李孟軒說，該低壓目前仍有發展增強空間，是否從低壓變為熱帶性低氣壓預計下午3時左右會逐漸明朗，若生成熱低壓，最快今天有機會形成颱風，不過仍以明天機會較大，整體形成颱機會低，對台灣也沒有直接影響。

李孟軒說，明天受到鋒面通過，北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，也可能出現局部大雨，午後則是各地山區要留意劇烈雨勢。