網紅寶爺消失神隱？ 妻子證實「中風住院6週」

網紅寶爺近日發文量銳減引來不少網友關心，而他的妻子昨（10日）也證實先生在7月30日中風倒下住院了6週，形容這些日子如風暴一般，而妻子也說目前寶爺已在復健治療中逐漸康復，請外界不用過於擔憂。

寶爺妻子在臉書發文證實，寶爺確實住院了42天。時間追朔至7月30日當日晚上11點，寶爺出門運動後半小時，突然表示想吐便在馬桶前乾嘔還瘋狂冒冷汗，原本說話還算清楚卻在更衣上床睡覺時突然意識不清，便緊急送醫急救。原本急診醫師依電腦斷層診斷為腦幹出血，還說寶爺「已經不會醒過來」，讓妻子當下聽到簡直晴天霹靂、失控落淚。

不過後來由神經外科醫師會診後發現，寶爺並非腦幹出血，立即開刀引流還有機會挽救，便讓妻子簽了通知書，也相當順利地完成1小時的手術。寶爺住在加護病房的期間，家人都把握開放探望時段陪伴在側，妻子說看著昏迷中的先生，都會忍住眼淚拚命在他耳邊說話，就連原本朋友要北上幫先生慶生，見到這幕也都紛紛哭了出來。

直到8月2日醫生判斷寶爺完全清醒，而之後的日子寶爺也是一直在進步，包含練習吞嚥和平衡，幸運的是手腳沒受到損傷，記憶則需要花時間再拼湊回來。妻子說從被告知不會再醒過來到出院，六週的生活終於能緩下，而她也對各界的關心表達感謝之意，希望大家不要擔憂，相信寶爺很快就會回到大家面前。