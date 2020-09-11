大雷雨即時訊息！ 台南高雄屏東慎防劇烈降雨

中央氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水。

路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置，避免用蓮蓬頭淋浴。

大雷雨即時訊息示警區域：

台南市：龍崎區。

高雄市：大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區。

屏東縣：九如鄉、里港鄉。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。