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男眼尾見白影誤為阿飄受驚 大林慈濟診斷腦部腫瘤惹禍
江姓中年男子有糖尿病史，2年前發現看數字出現重疊影像，以為疾病引起視力衰退，近來工作中竟從左眼不斷看到白影，以為看到「阿飄受驚嚇，到大林慈濟就醫檢查發現是腦下垂體長一顆巨大腫瘤，經腦神經外科醫師開刀後，順利擺脫「鬼影」糾纏。
51歲江男前陣子因左眼視力衰退，看東西變很模糊，到鄰近眼科檢查，醫師說是度數增加，配新眼鏡，幾天後狀況未改善，左眼視力無法看清近處，只能看遠處，甚至某天早晨專心工作，眼睛旁忽然出現白影，轉過去就又沒看到人，當下以為看到「阿飄」，嚇得趕緊到廟裡拜拜。
接續又到眼鏡行驗光，沒想到檢查儀器中的數字完全看不見，老闆說，可能是糖尿病引起的黃斑部病變，請他再到大醫院做詳細檢查。
大林慈濟副院長陳金城說，江男主訴除視力受影響，讓他難以啟齒的是性功能也有障礙，1年無法行房，從核磁共振檢查影像，確定腦下垂體腫瘤大小超過5公分，嚴重壓迫視神經，因腦下垂體位於腦部最底部的位置，位於掌管眼睛視覺的視神經交叉下方，為人體內分泌中樞，經鼻內視鏡手術移除腦下垂體腫瘤後，病人擺脫「阿飄」陰影，恢復正常性生活。
陳金城指出，多數功能性腦下垂體腫瘤主要是內分泌不平衡及腫瘤引起，好發於成年人，若是泌乳激素分泌增加，女性恐會出現不孕、無生理期狀態，男性也可能會有女乳症、陽痿等症狀。治療上，通常依照是否有分泌激素或壓迫視神經考慮不同治療，部分可單用藥物治療，但有些則需接受手術，或輔助電療等方式。
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