交通部長林佳龍視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備

交通部長林佳龍視上午察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。 交通部長林佳龍（中）上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。記者曾吉松／攝影 交通部長林佳龍（中）上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍（中）視上午察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，隨即搭客運到宜蘭，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍（中）上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍（左）上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，隨即搭客運到宜蘭，交通部公路總局已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折，林佳龍又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍（中）視上午察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備。記者曾吉松／攝影

交通部長林佳龍上午視察中秋暨國慶連假公路客運疏運整備，交通部公路總局已祭出八大優惠。記者曾吉松／攝影