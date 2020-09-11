將光亮成為永恆 關懷弱勢兒童舞台劇《阿波菲斯：環遊世界大冒險》19日開演

關懷弱勢兒童公益地理舞台劇《阿波菲斯：環遊世界大冒險》將在9月19日於台北市親子劇場公開演出兩場次，圓園方坊劇團由團長方綉媚創辦以來，從2015開始巡迴演出，途中送愛到南投，接送偏鄉孩子下山來看戲，觀看人次累積多達3萬餘人，今年十二月將擴展一大步，送愛至台東，讓更多孩子看到全台灣第一部兒童地理舞台劇。

《阿波菲斯：環遊世界大冒險》是由一位外星人阿波菲斯與地球人球球，從外太空，飛越世界七大洲，結合蒙特梭利教育法，將各國語言、文化及地理，簡易好學，歡歡笑笑之中，不僅有趣也有知識性。

此次演出由臺北市社會局指導、社團法人新北市國際兒童教育協會、臺北市大安親子館、圓園方坊主辦，為了讓孩子們看到更精采的戲劇，演員歷經兩個月風雨無阻之排演，更特別的是這些台上的演員皆為托嬰中心之老師、家長、小朋友，雖非科班出身，卻有著專業演員的水準，並且無酬公益演出，期待大家來觀賞。

今年9月演出，團長方綉媚特邀歌手張瓊瑤之女 Vivian，上台關懷弱勢公益演唱，張瓊瑤為了照顧「脊髓空洞症」女兒，淡出演藝圈多年，成為一位堅強的母親，與生命鬥士女兒Vivian力抗罕病，這份「永不屈服」的精神，讓我們此次演出更有意義，讓我們一起用歌聲，收集繁星點點的力量，化為全宇宙最大、最澎湃的愛！