別跟錢過不去！ 倒數七天 還有123萬份農遊券沒使用

倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券（ https://eticket.coa.gov.tw/ ），到9月10日為止，使用376.4萬張，仍有超過百萬民眾尚未使用，農委會估計，周末應可破400萬。

農遊券使用到9月17日截止，至今還有一周期限，且絕大多數的農遊券，消費者都在農會花完，農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，有不少民眾找不到通知簡訊，或已經刪除，如果之前的簡訊刪掉，需要補發驗證碼的民眾，可以上農遊券專區，有申請補發驗證碼的功能，申請補發，只要登記資料沒有輸錯，經過系統比對後，半天內會收到驗證碼。

楊欣佳表示，如果申請補發與當初登記資料有不同，就需要一點時間，由客服去電確認各項資料後給予驗證碼。

他建議，除了到農會購買農產品以外，趁著周末假期一日遊，民眾也可以到休閒農場或者特色農場、農家消費，直接到產地進行農遊體驗，除了使用農遊券，還能留下闔家出遊的美好記憶。