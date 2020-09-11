快訊

密室囚少女案重大突破！惡保全嫰妻改列嫌疑人收押禁見

高中性侵案／校方證實男學生已休學 受害人請長假將轉學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別跟錢過不去！ 倒數七天 還有123萬份農遊券沒使用

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券，到9月10日為止，使用376.4萬張，仍有超過百萬民眾尚未使用，農委會估計，周末應可破400萬。圖／取自農遊券官網
倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券，到9月10日為止，使用376.4萬張，仍有超過百萬民眾尚未使用，農委會估計，周末應可破400萬。圖／取自農遊券官網

倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券（ https://eticket.coa.gov.tw/ ），到9月10日為止，使用376.4萬張，仍有超過百萬民眾尚未使用，農委會估計，周末應可破400萬。

農遊券使用到9月17日截止，至今還有一周期限，且絕大多數的農遊券，消費者都在農會花完，農委會輔導處休閒產業科科長楊欣佳表示，有不少民眾找不到通知簡訊，或已經刪除，如果之前的簡訊刪掉，需要補發驗證碼的民眾，可以上農遊券專區，有申請補發驗證碼的功能，申請補發，只要登記資料沒有輸錯，經過系統比對後，半天內會收到驗證碼。

楊欣佳表示，如果申請補發與當初登記資料有不同，就需要一點時間，由客服去電確認各項資料後給予驗證碼。

他建議，除了到農會購買農產品以外，趁著周末假期一日遊，民眾也可以到休閒農場或者特色農場、農家消費，直接到產地進行農遊體驗，除了使用農遊券，還能留下闔家出遊的美好記憶。

農委會 疫情紓困

延伸閱讀

學童營養午餐吃國產豬？ 農委會將補助業者價差

中秋必備／農遊券2.0開跑 4步驟拿到柚香券！

你的農遊券用了嗎？倒數七天 百萬張農遊券未使用

農遊券倒數十天！農會爆消費潮 140萬張還沒用小心作廢

相關新聞

安心旅遊補助預算將見底 林佳龍：會盡量延長到10月底

新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，觀光產業成了「海嘯第一排」。為振興國旅，交通部7月到10月祭出安心旅遊補助，卻因在暑假旺季推出...

防中秋國慶宜花塞爆 林佳龍加碼：租車完搭客運再退200

今年端午連假遇上國旅爆發，國5連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。眼看中秋、國慶連假將至，交通部公路總局日前已祭出八大優...

小確幸！統一發票增開雲端發票500元獎10萬組

財政部台北國稅局表示，為提高統一發票中獎率及鼓勵民眾使用雲端發票，109年7-8月期、9-10月期及11-12月期，統一...

別跟錢過不去！ 倒數七天 還有123萬份農遊券沒使用

倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券（ https://eticket.coa.gov.tw/ ），到...

交通部研議電動自行車須掛牌 擬免考照牌照稅

近幾年電動自行車快速增加，交通部逐步擴大管制，已規定上路要戴安全帽及時速不得超過25公里，目前研議修法讓電動自行車須掛車...

消基會抽驗電子煙油 逾5成含尼古丁且未標示

近年越來越多人改抽「電子煙」，消費者文教基金會於今年5月從網路電商平台露天拍賣、蝦皮購入20件電子煙油進行檢驗，今公布調...

脂肪肝上身不自知！一場檢測高達72.5%都有 醫師給建議

國人脂肪肝盛行率約3成，但因沒有症狀，很多人不知道自己有脂肪肝。台中長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓今天說，院方8月份舉辦「...

台灣綠宅大賞：花蓮山居有「風的路」、安平省電82%被動屋

想透透氣，開窗不再有涼風進來；想出外踏青，人才踏出車子就被曬乾興致。

彭啟明 ：中短期氣候預測 9月仍可能有3、4個颱風生成

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這兩天台灣的天氣是典型的晴時多雲偶陣雨，微弱的鋒面在台灣附近徘...

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面在北部海面，鋒面前部分對流雲系在海峽北部，雖...

德國確診首例非洲豬瘟

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，依據德國媒體報導，德國農業部確認該國東部布蘭登堡邦施普利奈瑟縣爆發野豬感染非洲豬瘟疫情，為...

青年團體號召 9月27日抗暖大遊行

響應瑞典環保少女Greta Thunberg氣候罷課行動，台灣青年氣候聯盟、台灣青年民主協會、台灣少年權益等民間青年團體...

熱門新聞

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。