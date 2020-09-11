快訊

密室囚少女案重大突破！惡保全嫰妻改列嫌疑人收押禁見

高中性侵案／校方證實男學生已休學 受害人請長假將轉學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消基會抽驗電子煙油 逾5成含尼古丁且未標示

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消基會從網路電商平台露天拍賣、蝦皮購入20件電子煙油進行檢驗，其中有11件含尼古丁成分，且外包裝均無標示含尼古丁的中文警示文字，違規比例高達55%。記者葉冠妤/攝影
消基會從網路電商平台露天拍賣、蝦皮購入20件電子煙油進行檢驗，其中有11件含尼古丁成分，且外包裝均無標示含尼古丁的中文警示文字，違規比例高達55%。記者葉冠妤/攝影

近年越來越多人改抽「電子煙」，消費者文教基金會於今年5月從網路電商平台露天拍賣、蝦皮購入20件電子煙油進行檢驗，今公布調查結果指出，20件電子煙油裡，有11件含尼古丁成分，且外包裝均無標示含尼古丁的中文警示文字，違規比例高達55%。

消基會發行人徐則鈺指出，這次抽驗的20件「煙油」皆購自電商平台，由賣家提供的商品資訊的內容發現，部分商品取巧以「電子果汁」、「電子蒸氣」、「鹽油」等名稱，模糊混淆定位，無法歸類為一般商品、藥品或菸品。

消基會檢驗委員會召集人凌永健表示，電子煙油成分經霧化後起化學反應，會產生的物質目前並不可知，美國2019年底就曾發生電子煙致死事件，近年也有研究指出電子煙霧化後，產生多種致癌和毒性物質，可能造成吸食成癮及二或三手煙的問題，這些有害物質包含導致成癮的尼古丁等，還有其他超微粒子與揮發性有機化合物，對於人體口腔黏膜、呼吸道等，都易引發過敏或傷害反應。

消費者報導雜誌社社長胡峰賓表示，11件含尼古丁成份，違反藥事法規定，最重可處7年以下有期徒刑；此外，20件商品未標示中文名稱、生產、製造商名稱、電話、地址及原產地等，違反商品標示法，可處2萬至10萬元罰鍰。

徐則鈺說，因電子煙產品目前國內無專法可以管理，市面上流動的煙油產品定位不明，無對應的相關規定及主管機關，加上容易透過網路平台購買取得，對消費者權益保障極為不利，建議主管機關盡快訂立菸害防制法，明確納入電子煙相關管制，主管單位也應揭露電子煙資訊，在法令健全前提供正確資訊，保護消費者，同時呼籲網路電商平台善盡社會責任，主動參與管理把關。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電商 消基會

延伸閱讀

自付差額 心臟瓣膜價差逾9萬元

電商平台促銷社福月餅？「上架費太高」社福單位婉拒

台北關7個月查獲逾13萬瓶煙油 快遞進口占大宗

反美牛…當年百餘團體嗆聲 而今剩唯二

相關新聞

安心旅遊補助預算將見底 林佳龍：會盡量延長到10月底

新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，觀光產業成了「海嘯第一排」。為振興國旅，交通部7月到10月祭出安心旅遊補助，卻因在暑假旺季推出...

防中秋國慶宜花塞爆 林佳龍加碼：租車完搭客運再退200

今年端午連假遇上國旅爆發，國5連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。眼看中秋、國慶連假將至，交通部公路總局日前已祭出八大優...

小確幸！統一發票增開雲端發票500元獎10萬組

財政部台北國稅局表示，為提高統一發票中獎率及鼓勵民眾使用雲端發票，109年7-8月期、9-10月期及11-12月期，統一...

別跟錢過不去！ 倒數七天 還有123萬份農遊券沒使用

倒數一周，農委會推出的500萬份、每份250元的農遊券（ https://eticket.coa.gov.tw/ ），到...

交通部研議電動自行車須掛牌 擬免考照牌照稅

近幾年電動自行車快速增加，交通部逐步擴大管制，已規定上路要戴安全帽及時速不得超過25公里，目前研議修法讓電動自行車須掛車...

消基會抽驗電子煙油 逾5成含尼古丁且未標示

近年越來越多人改抽「電子煙」，消費者文教基金會於今年5月從網路電商平台露天拍賣、蝦皮購入20件電子煙油進行檢驗，今公布調...

脂肪肝上身不自知！一場檢測高達72.5%都有 醫師給建議

國人脂肪肝盛行率約3成，但因沒有症狀，很多人不知道自己有脂肪肝。台中長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓今天說，院方8月份舉辦「...

台灣綠宅大賞：花蓮山居有「風的路」、安平省電82%被動屋

想透透氣，開窗不再有涼風進來；想出外踏青，人才踏出車子就被曬乾興致。

彭啟明 ：中短期氣候預測 9月仍可能有3、4個颱風生成

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這兩天台灣的天氣是典型的晴時多雲偶陣雨，微弱的鋒面在台灣附近徘...

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面在北部海面，鋒面前部分對流雲系在海峽北部，雖...

德國確診首例非洲豬瘟

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，依據德國媒體報導，德國農業部確認該國東部布蘭登堡邦施普利奈瑟縣爆發野豬感染非洲豬瘟疫情，為...

青年團體號召 9月27日抗暖大遊行

響應瑞典環保少女Greta Thunberg氣候罷課行動，台灣青年氣候聯盟、台灣青年民主協會、台灣少年權益等民間青年團體...

熱門新聞

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。