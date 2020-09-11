消基會抽驗電子煙油 逾5成含尼古丁且未標示

近年越來越多人改抽「電子煙」，消費者文教基金會於今年5月從網路電商平台露天拍賣、蝦皮購入20件電子煙油進行檢驗，今公布調查結果指出，20件電子煙油裡，有11件含尼古丁成分，且外包裝均無標示含尼古丁的中文警示文字，違規比例高達55%。

消基會發行人徐則鈺指出，這次抽驗的20件「煙油」皆購自電商平台，由賣家提供的商品資訊的內容發現，部分商品取巧以「電子果汁」、「電子蒸氣」、「鹽油」等名稱，模糊混淆定位，無法歸類為一般商品、藥品或菸品。

消基會檢驗委員會召集人凌永健表示，電子煙油成分經霧化後起化學反應，會產生的物質目前並不可知，美國2019年底就曾發生電子煙致死事件，近年也有研究指出電子煙霧化後，產生多種致癌和毒性物質，可能造成吸食成癮及二或三手煙的問題，這些有害物質包含導致成癮的尼古丁等，還有其他超微粒子與揮發性有機化合物，對於人體口腔黏膜、呼吸道等，都易引發過敏或傷害反應。

消費者報導雜誌社社長胡峰賓表示，11件含尼古丁成份，違反藥事法規定，最重可處7年以下有期徒刑；此外，20件商品未標示中文名稱、生產、製造商名稱、電話、地址及原產地等，違反商品標示法，可處2萬至10萬元罰鍰。

徐則鈺說，因電子煙產品目前國內無專法可以管理，市面上流動的煙油產品定位不明，無對應的相關規定及主管機關，加上容易透過網路平台購買取得，對消費者權益保障極為不利，建議主管機關盡快訂立菸害防制法，明確納入電子煙相關管制，主管單位也應揭露電子煙資訊，在法令健全前提供正確資訊，保護消費者，同時呼籲網路電商平台善盡社會責任，主動參與管理把關。

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