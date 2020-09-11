防中秋國慶宜花塞爆 林佳龍加碼：租車完搭客運再退200

今年端午連假遇上國旅爆發，國5連塞32小時破紀錄，嚇壞不少用路人。眼看中秋、國慶連假將至，交通部公路總局日前已祭出八大優惠，除了北花線來回400元，搭客運到宜花租車最低享六五折。交通部長林佳龍今又加碼，憑租車契約搭乘回程客運，可以最高再退200元。

林佳龍今天視察南港轉運站客運狀況時表示，檢視端午連假跟其大數據分析後，中秋、國慶連假疏運有整體檢討跟改善方案，最重要做到分流。除了國匝道管控跟實施高乘載、大型車專用道，還有免費優惠時段，希望也能透過公路跟國道客運提供分流選擇。尤其是宜花地區，容量有限，蘇花改通車後也會帶來更多車潮跟人潮。

林佳龍說，為讓國道跟公路客運更有吸引力搭乘，提出創新的措施，包含票價優惠、轉乘優惠、異業結盟優惠，到達車站之後，可以在地有腳做到無縫接軌四通八達，結合客運業者跟租賃業者，還有多元載具，提供多元服務。台北到宜蘭花蓮至少省半小時以上時間，想要推廣公共運輸，尤其是鐵公路，減少國道負擔。

林佳龍說，公總提出八大優惠以公路運輸預算支應。到宜花在地租車最多享六五折，配合租車票根，回來搭程國道客運最多折200元。搭配所有聯票或是套票跨業結合，配合安心旅遊跟三倍券，幾乎可以說是來趟免費的出遊，也是未來更好的旅遊模式。

公路總局說，這次宜花配合的租賃業者共29家，宜蘭12家、花蓮17家，共1544輛汽機車。只要搭乘北花、北宜客運，到當地租合作業者的汽機車，回程憑租車證明到國道客運月台即可退費，租機車退100元，汽車則是200元。預計中秋加國慶共七天連假，將再多補助200萬元。

至於透過公總祭出的優惠可以省多少錢？公總說若以北花來回僅400元，就比原價600元少了200元；租車若一天2000元，以七折來計算，就省了600元；最後加上租車後補貼的200元客運回程，就省1000元。

台北監理所說，公總祭出八大優惠措施，是史上最優惠，由交通部公運計畫經費補助。這次首次推出的優惠除了租車最低六五折，北花線來回也只要400元；到花蓮還有住宿接駁路線，除了花蓮客運，1123巡迴線，統聯客運也新闢兩條連接七大飯店接駁車。另外統聯客運「1663南港-花蓮」路線與Klook、KKday等通路首次合作販售車票，並與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。

台北監理所說，中秋有四天、國慶有三天，串連起來有11天，按照以往經驗，宜花是熱門景點。北花線可從板橋、南港轉運站搭乘，宜花線則可從板橋、市府、台北、圓山及新店大坪林站搭乘。北宜客運3到5分鐘就有一班，北花縣則有75到96班次。蘇花路廊於南下蘇澳地區及北上崇德地區規畫大客車優先通行措施，搭乘客運乘客，相較於自行開車眾，於南下壅塞時可節省35分鐘，北上壅塞時可節省15到20分鐘。