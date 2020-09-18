你買了嗎？後疫情時代, 熟齡族秘密流傳「這三樣」好市多隱藏好物！

新型冠狀病毒全球肆虐，喚醒大家對健康的重視，在「後疫情時代」有許多人都展開為身體打底的防疫新生活，逛一圈美式賣場不難發現，近期大家的推車裡不再只有滿滿的大魚大肉和零嘴，反而多了許多對身體好的食材和商品，尤其好市多經常出沒各種「獨賣款」，吸引不少中老年人出沒搶購這些健康營養的商品！今天小編就要來和大家分享，好市多裡近期最夯的三大隱藏版打底人氣商品是哪些！

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1.Nature’s touch冷凍酪梨塊

你一定在好市多的結帳輸送帶上，看過一袋袋的Nature’s touch冷凍酪梨塊！不只愛健身的年輕人一袋一袋扛，熟齡族群也對這小小一顆卻被視為「超級食物」的酪梨愛不釋口，軟滑又滿是香氣的的口感超迷人，更重要的是不只能夠改善身體慢性發炎、減輕疼痛，還能攝取到健康油脂，這對深受各種慢性疾病所苦的中老年人而言完全就是日常保健的首選啊！

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2.克寧銀養奶粉

在好市多裡絕不能走過路過沒看到的必敗商品，還有大家公認的補鈣好物 「奶粉」！要買就要直上擁有「ALL IN ONE功效」的克寧銀養全效高鈣奶粉，只要一杯就能喝到19種維生素及礦物質、葡萄糖胺、Omega3、葉黃素和膳食纖維，一網打盡熟齡族必備的營養。也讓較不喜愛吞服保健品的人，可以用「喝」的方式，輕鬆攝取快速吸收到多種營養

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3.Kirkland堅果

好市多迷之間流傳著這麼一句話：「沒買Kirkland堅果就不算有到過好市多！」由此可見Kirkland堅果有多麽受歡迎，不只種類多到不怕膩，高CP值的份量與價格更是深得人心，回購率最高的就屬Kirkland的無調味綜合堅果，不但能攝取優質油脂和維生素E，無糖無鹽的口味深受喜愛，不用擔心攝取過高的鈉造成身體負擔。難怪有經常回購的網友表示，早已習慣客廳桌上放一桶Kirkland堅果，沒看到還會覺得不安心呢！

圖／范浩鈞 提供

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看完小編大方公開的這三款好市多隱藏版食補商品後，你是不是也想立刻出門補貨了呢？相信大家對於度過充滿變數的「後疫情時代」增加更多的信心，畢竟健康是不分族群年齡都應該擁有的資產，讓自己的身體吸收健康潔淨的營養，減少負擔維持最佳狀態才能舒舒服服享受生活啊！