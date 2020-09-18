快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

你買了嗎？後疫情時代, 熟齡族秘密流傳「這三樣」好市多隱藏好物！

聯合線上 / 范浩鈞 提供

新型冠狀病毒全球肆虐，喚醒大家對健康的重視，在「後疫情時代」有許多人都展開為身體打底的防疫新生活，逛一圈美式賣場不難發現，近期大家的推車裡不再只有滿滿的大魚大肉和零嘴，反而多了許多對身體好的食材和商品，尤其好市多經常出沒各種「獨賣款」，吸引不少中老年人出沒搶購這些健康營養的商品！今天小編就要來和大家分享，好市多裡近期最夯的三大隱藏版打底人氣商品是哪些！

圖／shutterstock 提供
圖／shutterstock 提供

1.Nature’s touch冷凍酪梨塊
你一定在好市多的結帳輸送帶上，看過一袋袋的Nature’s touch冷凍酪梨塊！不只愛健身的年輕人一袋一袋扛，熟齡族群也對這小小一顆卻被視為「超級食物」的酪梨愛不釋口，軟滑又滿是香氣的的口感超迷人，更重要的是不只能夠改善身體慢性發炎、減輕疼痛，還能攝取到健康油脂，這對深受各種慢性疾病所苦的中老年人而言完全就是日常保健的首選啊！

圖／范浩鈞 提供
圖／范浩鈞 提供

2.克寧銀養奶粉
在好市多裡絕不能走過路過沒看到的必敗商品，還有大家公認的補鈣好物 「奶粉」！要買就要直上擁有「ALL IN ONE功效」的克寧銀養全效高鈣奶粉，只要一杯就能喝到19種維生素及礦物質、葡萄糖胺、Omega3、葉黃素和膳食纖維，一網打盡熟齡族必備的營養。也讓較不喜愛吞服保健品的人，可以用「喝」的方式，輕鬆攝取快速吸收到多種營養

圖／范浩鈞 提供
圖／范浩鈞 提供

圖／范浩鈞 提供
圖／范浩鈞 提供

3.Kirkland堅果
好市多迷之間流傳著這麼一句話：「沒買Kirkland堅果就不算有到過好市多！」由此可見Kirkland堅果有多麽受歡迎，不只種類多到不怕膩，高CP值的份量與價格更是深得人心，回購率最高的就屬Kirkland的無調味綜合堅果，不但能攝取優質油脂和維生素E，無糖無鹽的口味深受喜愛，不用擔心攝取過高的鈉造成身體負擔。難怪有經常回購的網友表示，早已習慣客廳桌上放一桶Kirkland堅果，沒看到還會覺得不安心呢！

圖／范浩鈞 提供
圖／范浩鈞 提供

圖／范浩鈞 提供
圖／范浩鈞 提供

看完小編大方公開的這三款好市多隱藏版食補商品後，你是不是也想立刻出門補貨了呢？相信大家對於度過充滿變數的「後疫情時代」增加更多的信心，畢竟健康是不分族群年齡都應該擁有的資產，讓自己的身體吸收健康潔淨的營養，減少負擔維持最佳狀態才能舒舒服服享受生活啊！

相關新聞

明晚起北部明顯轉涼 吳聖宇：低溫有機會降到20度左右

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，目前鋒面停留在北部海面，受鋒前雲層影響，昨晚到今天...

深夜鋒面報到！ 彭啟明：氣溫將下滑 明後天有感

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，太平洋高壓退了，鋒面接近中，今天白天還是晴時多雲偶陣雨，深夜鋒...

中秋連假台金增第5波加班機 9月22日上午9時起受理訂位

中秋節將至，還是有不少鄉親買不到返鄉的機票，金門縣府經調查機位需求，協調航空公司在中秋連假增加第5波加班機，預計加開台北...

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

健保署署長李伯璋今早指出，今年將改革旅居海外國人復保制度，目前改制方向為海歸民眾若返台欲使用健保，強制補齊欠費，最快於1...

一頁式廣告網購農產 出貨地在海外恐吃百萬元罰單

網路近來有許多主打農產品滯銷販售的一頁式廣告，農委會防檢局整理可疑販售手法提醒民眾，若出貨地在境外還可能涉及違規輸入動植...

機尾LOGO塗裝首曝光 星宇航空「老四機」估10月抵桃機

今年1月23日風光首航的星宇航空機隊，將再添生力軍。星宇航空說，「老四機」已完成機身接合，預計10月返抵桃園國際機場。另...

改革旅外國人停復保制度／海歸者用健保 未來恐需先補足欠費

新冠肺炎期間，出現多名長期旅外國人返台後確診新冠肺炎，雖不是使用健保，但再次引爆為了治病回台使用健保資源爭議，健保署署長...

南投衛生局抽驗中秋食品 烤肉醬、豆干3件添加物違規

中秋節月餅、烤肉應景食品多，南投縣衛生局為確保食品安全，執行中秋複合式專案稽查，針對南投縣中秋月餅、餡料食品製造業、烤肉...

音樂節、中秋國慶焰火連3發 台南旅宿訂房一路旺

今年國慶焰火在台南安平舉辦，下周日27日還有「將軍火音樂節」加碼15分鐘花火秀提前為國慶活動暖身，加上隔一周又是中秋連假...

八旬阿嬤腳痛半年 原來是患足底筋膜炎

常跟老伴到高雄壽山運動的81歲許阿嬤，半年前有天起床突然右腳痛到站不起，以為是脊椎老毛病又犯，就醫發現是足底筋膜炎作祟，...

9月22日秋分 把握拂曉看奇特「黃道光」

秋分即將到來，不僅是24節氣分野，也是天文上的分界點，台北市立天文館表示，今年將發生在9月22日，而在秋分前後一、兩周，...

癌友迎來「盼望樓」！台東基督教醫院癌症醫療大樓今啟用

台東基督教醫院匯聚了逾5.5名民眾愛心，與和信治癌中心醫院籌建癌症醫療大樓「盼望樓」，歷經近3年的建蓋完成，院方今天起辦...

熱門新聞

震撼2020！唐綺陽再警示「9、10月注意」 一切沒有轉圜餘地

天災人禍醞釀爆發...命理師曝星象：10月驚現「魔鬼大十字」

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

小鬼黃鴻升猝死 醫師提醒年輕男性注意心律不整

妥瑞症女孩搭捷運遇咆哮！ 同車乘客神救援 結局超暖心

踩人往上爬！最「忘恩負義」4大星座　雙魚、天秤上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。