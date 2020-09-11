脂肪肝上身不自知！一場檢測高達72.5%都有 醫師給建議

國人脂肪肝盛行率約3成，但因沒有症狀，很多人不知道自己有脂肪肝。台中長安醫院肝膽腸胃科醫師許鈺銓今天說，院方8月份舉辦「世界肝炎日、護肝一起來」肝病篩檢，受檢200多人中發現，高達72.5%受檢者有脂肪肝，提醒民眾均衡飲食、規律運動及適當減重，才不會讓脂肪肝情形愈來愈嚴重。

許鈺銓說，國人因生活型態及飲食習慣的改變，脂肪肝盛行率約3成，且數字持續攀升。他呼籲，民眾要定期做肝病檢查，尤其是40歲以上、BMI大於或等於24、腰圍男生大於90公分、女生大於80公分，更要注意自己肝臟的健康狀況。

許鈺銓指出，肝纖維化掃描儀可快速、非侵入檢查，肝病篩檢活動發現，民眾脂肪肝愈來愈嚴重，72.5%受檢者查出脂肪肝，其中3.9%有肝纖維化，值得民眾多加注意。因為脂肪肝為一肝臟慢性發炎疾患，根據國際研究指出，長期較嚴重的脂肪肝有可能演進成不可逆的肝纖維化，甚至肝硬化。