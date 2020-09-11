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彭啟明 ：中短期氣候預測 9月仍可能有3、4個颱風生成

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
這兩天台灣的天氣是典型的晴時多雲偶陣雨。本報資料照片
這兩天台灣的天氣是典型的晴時多雲偶陣雨。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這兩天台灣的天氣是典型的晴時多雲偶陣雨，微弱的鋒面在台灣附近徘徊，分別有南北風交會，但勢力還不夠強，對流雲系發展的範圍及強度也較弱，不過午後在靠山區發展的熱對流仍很旺盛，靠山區還是要多留意午後雷陣雨的發展，仍有時候有較大雨勢出現。

他說，今天在台灣西北部海面上仍有些小區域在海面上的對流雲系，同時在中國南方的鋒面也持續徘徊，不過發展相對較弱一些，影響不是太強，和昨天相比，今天西南風勢力稍強一些，西半部的午後雷陣雨預估也會略強一些，靠山區的活動要稍微留意。

類似的天氣會持續到下周一，彭啟明說，周末也有機會有些北風南下，但都不是很顯著，大致都維持類似天氣，一直要到下周二、周三，南風更為增強，才會有點改變，不過可能還是類似微弱鋒面擺盪的初秋天氣。

彭啟明說，在菲律賓東方海面上，也有低壓發展，不過還沒有顯著成長的跡象，但下周可能要觀察菲律賓東方海面到南海上的擾動雲系發展，雖然從現有各種預測模式上來看，未來一兩周較為平靜，但統計上或中短期的氣候預測上，還是有可能在9月中下旬有3-4個颱風生成，仍有可能1-2個偏向南海區域。

他說，秋颱的路徑變化較多，同時也較容易出現較強颱風，還是不能用颱風不會來的僥倖巧合心態來面對，平常多做好防災準備演練的確可以減少不必要的颱風損失，同時我們也需要颱風帶來雨量，才有較多的水資源來度過今年冬天到明年春天的枯水期。

過去這幾天，西半部天空都有點能見度較差現象，白天多數時間是霾害，有些空氣汙染物，雖然不見得都是到達不健康等級，但在視野上好像罩上一層霧，的確是空氣汙染，但午後對流雲系發展，雲量較多，如果有下雨，這又是水氣造成，不大相同。今天由於顯著西南風，預期北部空氣品質在白天可能因光化反應，有機會臭氧濃度略高，敏感族群要留意。

颱風 彭啟明 天氣動態

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