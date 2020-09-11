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今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨4時真實色雲圖（左圖）及雷達回波圖（右圖）顯示，鋒面（紅虛線）在北部海面，鋒面前部分對流雲系在海峽北部，雖向台灣陸地靠近，但也逐漸消散中。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」
今晨4時真實色雲圖（左圖）及雷達回波圖（右圖）顯示，鋒面（紅虛線）在北部海面，鋒面前部分對流雲系在海峽北部，雖向台灣陸地靠近，但也逐漸消散中。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，鋒面在北部海面，鋒面前部分對流雲系在海峽北部，雖向台灣陸地靠近，但也逐漸消散中。這波微弱鋒面結構鬆散，且僅從北部海面掠過，並未直接通過；不穩定的大氣或因陽光加熱，或因地形與盛行風造成的舉升，其所導致的降雨及氣溫變化，與鋒面雲帶通過有很大落差的。

他說，今天台灣在低壓環境內，水氣多、大氣不穩定。午後陽光加熱地表，導致大氣不穩定度釋放，山區午後有局部陣雨或雷雨發展並擴及部分平地，有較大雨勢；其他時間降雨機率較低，局部地區偶爾有短暫降雨。中午前後仍感微熱，各地的低溫變化不大。北部23至34度、中部23至35度、南部23至35度、東部22至36度。

明天至下周一微弱鋒面從北部海面掠過，風向轉東北風，北台灣氣溫略降、稍轉涼，迎風面北部及宜花地區有局部雨，午後各地局部陣雨或雷雨的機率仍高，應注意較大雨勢。

他說，下周二至周四微弱鋒面又調整回北部海面，並逐日北移至東海、華中一帶，台灣附近風向轉西南風；北台灣氣溫略升，大氣不穩定，各地仍以午後局部陣雨或雷雨為主，其他時間降雨機率降低。

吳德榮 低溫 中央大學

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