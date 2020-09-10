德國確診首例非洲豬瘟 即起帶豬肉品回台最高罰百萬

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明，依據德國媒體報導，德國農業部確認該國東部布蘭登堡邦施普利奈瑟縣爆發野豬感染非洲豬瘟疫情，為德國首例，發生地點接近疫情嚴重的波蘭。

應變中心表示，雖然德國尚未正式向世界動物衛生組織通報此疫情，但基於防疫超前部署，我國已將德國列入過去三年內發生非洲豬瘟疫情國家名單，並自即日起針對來自德國搭乘直航班機入境旅客託運及手提行李以X光機百分百檢查，防堵疫情入侵。

應變中心表示，目前雖因COVID-19疫情致國際航班減少，但台德兩國間仍有直飛航班，風險不可忽視，必須即刻進行邊境管制，自即日起自該國入境旅客如遭查獲攜帶豬肉產品，第1次違規將裁罰新台幣20萬元，第2次以上開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署拒絕入境。

應變中心指出，德國從未獲我國公告為非洲豬瘟及口蹄疫非疫區國家，其活豬及豬肉產品禁止輸台。