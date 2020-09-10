快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

德國確診首例非洲豬瘟 即起帶豬肉品回台最高罰百萬

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
德國農業部確認該國東部布蘭登堡邦施普利奈瑟縣爆發野豬感染非洲豬瘟疫情，為德國首例。示意圖／Ingimage
德國農業部確認該國東部布蘭登堡邦施普利奈瑟縣爆發野豬感染非洲豬瘟疫情，為德國首例。示意圖／Ingimage

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明，依據德國媒體報導，德國農業部確認該國東部布蘭登堡邦施普利奈瑟縣爆發野豬感染非洲豬瘟疫情，為德國首例，發生地點接近疫情嚴重的波蘭。

應變中心表示，雖然德國尚未正式向世界動物衛生組織通報此疫情，但基於防疫超前部署，我國已將德國列入過去三年內發生非洲豬瘟疫情國家名單，並自即日起針對來自德國搭乘直航班機入境旅客託運及手提行李以X光機百分百檢查，防堵疫情入侵。

應變中心表示，目前雖因COVID-19疫情致國際航班減少，但台德兩國間仍有直飛航班，風險不可忽視，必須即刻進行邊境管制，自即日起自該國入境旅客如遭查獲攜帶豬肉產品，第1次違規將裁罰新台幣20萬元，第2次以上開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署拒絕入境。

應變中心指出，德國從未獲我國公告為非洲豬瘟及口蹄疫非疫區國家，其活豬及豬肉產品禁止輸台。

應變中心強調，德國的案例顯示歐洲疫情有擴散趨勢，亞洲地區印度、中國大陸、韓國、越南、緬甸、菲律賓及東帝汶等國也都持續通報發生疫情，顯示疫情並未停歇，國人千萬不可掉以輕心。提醒旅客或民眾返國切勿攜帶國外家畜肉品入境，也不要網購國外肉品寄送回台，違者將遭受重罰，切勿以身試法。

自德國帶豬肉產品回國，首次將罰20萬元。本報資料照片
自德國帶豬肉產品回國，首次將罰20萬元。本報資料照片

德國 非洲豬瘟

相關新聞

德國確診首例非洲豬瘟 即起帶豬肉品回台最高罰百萬

非洲豬瘟中央災害應變中心今天說明，依據德國媒體報導，德國農業部確認該國東部布蘭登堡邦施普利奈瑟縣爆發野豬感染非洲豬瘟疫情...

疫情擾亂投資 唐美雲歌仔戲團宣布「孟婆客棧」暫停

唐美雲歌仔戲團與民視合作，獲文化部補助的歌仔戲旗艦大戲「孟婆客棧」，原訂10月底、11月初播出。唐美雲歌仔戲團今天發聲明...

別輕忽口腔內任何白斑！他只抽菸不吃檳榔幸好發現得早

雲林縣53歲吳姓男子，是貨運司機，只有抽菸，並無嚼檳榔習慣，只是偶爾人家請吃一、兩顆，他因牙周病到北港媽祖醫院牙科診療，...

疑諾羅病毒感染 臺華輪27名澎湖海事實習生上吐下瀉

27名到臺華輪實習的澎湖高級海事水產職業學校學生，8日下船返家後傳出上吐下瀉症狀，疑是諾羅病毒群聚感染，同船另有7名其他...

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

香煎培根在鐵盤上吱吱作響，讓人看了食指大動，無論搭配吐司、蛋餅、漢堡都很對味，但培根其實「不是肉而是加工食品」，攝取過多恐增加癌症與心血管疾病發生的機率。

離島旅遊新選擇！ 麗娜輪新闢台中、安平往返澎湖航線

離島旅遊新交通選擇！交通部航港局今天表示，東聯航運公司所屬「麗娜輪」通過航港局航線試航審查程序，即將開放台中港及安平港往...

社企流 iLab 育成新創 6年孵133個團隊

全台第一個以社會創業為主軸的育成服務「社企流 iLab 育成計畫」，於今天舉辦社企流 iLab 育成計畫 Demo Da...

不可忽視的生活醫學！女醫說免治馬桶用對 尿道炎byebye

免治馬桶被認為是有人類以來最神奇的發明之一，但要享受免治馬桶帶來的潔淨與舒爽，請檢視你的使用習慣，聯欣診所院長林美秀從自...

過敏兒會不會變笨？ 高雄長庚3醫師花3年找出答案

台灣「過敏兒」30年來增加20倍，許多孩子一變天就打噴嚏、咳嗽或抓癢，注意力不易集中，有家長擔心會影響智力發展。高雄長庚...

蒜價飆漲 陳吉仲：進口合格率升市場價格將趨穩

蒜價飆漲讓民眾吃不消，農委會主委陳吉仲今天說，進口蒜頭合格率已逐漸提升，昨天也有8貨櫃進口，且國內還有7000多公噸國內...

張開掌心握住希望 健保有條件給付肉毒桿菌素

33歲的美髮師劉先生在兩年前中風，肌肉痙攣導致左前臂無法將手掌轉向上、左手掌打不開，走路左膝彎曲不夠，長達一年沒進步，令...

憂鬱、情變、家庭...桃市青少年自殺通報數增加

世界衛生組織（WHO）訂定每年9月10日為世界自殺防治日，依衛生福利部公布15至24歲年輕族群自殺死亡及通報逐年上升，桃...

熱門新聞

夫年薪450萬元 妻理財觀念讓他不解「是我太計較嗎？」

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

入秋首道鋒面來了！ 降雨熱區看這 午後全台有雨到周一

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

這些星座最大的弱點 居然是心太軟？

疫情影響…蒜頭飆天價 竟比雞肉貴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。