離島旅遊新選擇！ 麗娜輪新闢台中、安平往返澎湖航線

離島旅遊新交通選擇！交通部航港局今天表示，東聯航運公司所屬「麗娜輪」通過航港局航線試航審查程序，即將開放台中港及安平港往返馬公港兩條航線，提供民眾安心開心遊澎湖旅的新選擇，如果順利，民眾中秋國慶假期赴離島旅遊路線可望增加新選項。

航港局指出，麗娜輪試航程序於今天上午9時自台中港啟航，於下午1時30分抵達馬公港；隨後於下午3時自馬公港開往臺南，5時25分抵達安平港，完成並通過台中-澎湖與安平-澎湖航線的試航審查。

航港局表示，台中及台南地區至澎湖海路客運航線，過往曾有業者經營，惟因旅客量不足或受新冠肺炎影響難以支撐航線營運，最後均宣告停航；中部及台南地區民眾若想搭船至澎湖，須遠赴嘉義布袋港搭乘客輪，或是改搭飛機，讓不少中、南部民眾引頸期盼能再有航運業者加入營運。

航港局說，東聯航運公司近期看準離島國旅商機，因此規劃旗下麗娜輪營運台澎客運航線，初期採接受旅行社包船方式試水溫，不定期往返台中-澎湖及安平-澎湖，並向航港局申請新增營運航線。

航港局說，麗娜輪屬高速客船，船舶總長112公尺 、寬30.5公尺，可載774名旅客，最高航速達50節，並可承受蒲福風級9級以下、浪高5米以下的之海況，耐波性優異。

航港局強調，因高速船航行速度快，只要業者申請新增航線，一定會進行嚴格的航行安全審查，並要求業者依所申請航線及營運規畫實際航行進行試航；同時會聘請專家學者親自登船把關，以確保實際營運時航運安全。