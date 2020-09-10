疫情擾亂投資 唐美雲歌仔戲團宣布「孟婆客棧」暫停

唐美雲歌仔戲團與民視合作，獲文化部補助的歌仔戲旗艦大戲「孟婆客棧」，原訂10月底、11月初播出。唐美雲歌仔戲團今天發聲明指出，該劇因受新冠肺炎影響將延期，時間未定。

唐美雲歌仔戲團表示，「孟婆客棧」是該團第一部原創歌仔戲單元連續劇，結合音樂劇加美式情境劇的概念，期待打造屬於台灣文化的時尚歌仔戲。原規畫8400萬預算，向文化部提案申請獲補助2100萬，剩餘部分由電視台和該團出資完成。

進入前置準備期時，為達文化部和電視台要求，「孟婆客棧」以高規格古裝歷史劇的概念操作，針對故事的每位角色重新定製結合奇幻/古裝的手工戲服進百餘套，場景大至主景「孟婆客棧」、「閻王殿」，冥界大街，小至古廟雜景，全部搭景，搭配CG特效鏡頭近3500顆，力求在視覺上營造完整冥界的世界觀，超越8400萬的原訂預算。

唐美雲歌仔戲團表示，沒想到「新冠肺炎」爆發，原本擴增的外部投資臨時徹資，此時預算加上特效粗估已超支近1000萬，實際可挪用現金流只有約1500萬，考量到預定播出時程已近，我們決定讓拍攝照常，保障已簽約的工作人員和演員，開拍四個月，從疫情最高鋒每日百人劇組實名登記口罩防護，一路拍到宣佈當日零確診，沒有停工過一天。

但疫情不只影響投資者，也衝擊到劇團原本固定的演出收入。唐美雲歌仔戲團表示，截至7月底殺青時，全劇支出1.1億，嚴重超支。

「我們無法繼續單獨支撐『孟婆客棧』的後期製作，面對3500顆特效鏡頭跟上檔時間的壓力，我們很誠實的跟所有支持過『孟婆客棧』的朋友跟戰友說聲抱歉，『孟婆客棧』一定得完成，但目前劇團已無力前行。」唐美雲歌仔戲團表示，「孟婆客棧」相關的後期規畫一律暫停，接下來劇團會積極透過銀行及各界協助，以未來版權募集資金及銀行貸款，再繼續投入後製，希望明年2021能在電視及網路串流平台跟大家見面。