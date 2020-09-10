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社企流 iLab 育成新創 6年孵133個團隊

聯合報 / 願景工程記者郭琇真／即時報導
iLab 育成計畫指導夥伴臺北市政府產業發展局林崇傑局長與團隊交流。圖／社企流提供
iLab 育成計畫指導夥伴臺北市政府產業發展局林崇傑局長與團隊交流。圖／社企流提供

全台第一個以社會創業為主軸的育成服務「社企流 iLab 育成計畫」，於今天舉辦社企流 iLab 育成計畫 Demo Day #2，共計 3 組加速器新創團隊、10 組孵化器新創團隊登台發表，吸引超過 150 名關注社會創新創業的企業、政府單位、產學業界代表與社創團隊出席。

啟動自 2014 年，iLab 育成計畫截至今已支持 133 組團隊走過創業的第一哩路、創造超過 400 個工作機會、服務超過 18 萬位受益者、合作團隊總募集資金超過 1 億台幣。2019 年，第三屆 iLab 計畫擴大範疇，以「孵化器」和「加速器」兩大服務分別支持「創革之初的早期團隊」以及「創革之後的成長期團隊」，其中加速器由社企流與活水社企投資開發攜手首開濫觴，為全台第一個針對成長期影響力企業設計的育成機制。

社企流 iLab 加速器 推動商業與影響力加速成長

iLab 加速器集結眾多業界資深經理人擔任導師，鎖定年收 500 萬以上、正處於成長期的使命型企業，透過諮詢、課程等服務，協助團隊發展成長策略。第二梯次加速器於今年 4 月正式開啟合作，包括致力於國內永續旅行的「島內散步」、推動台灣苦茶籽復興的「茶籽堂」以及利用資訊科技改善農產運銷的「菜蟲農食」皆為為年營收千萬等級、營運趨穩的使命型企業，期待在加速器中找到突破成長瓶頸的動能，展望更具規模的事業與影響力藍圖。 3 組團隊在過去 ６ 個月中密集與導師互動學習，在事業發展和個人成長上皆各有所斬獲。

「要如何同時兼顧社會性與商業性，一直是我們還在學習的地方。」茶籽堂執行長陳瑄筑說。為了更全面優化組織體質，並讓影響力與事業發展有更深入的連結，茶籽堂申請加入了第二梯次 iLab 加速器計畫，她分享：「透過深入爬梳過去營運資料，以及探討社會影響力論述，導師協助團隊拓展了對未來經營各面向的見解與洞察能力。」

在過去三年間歷經團隊規模幾乎翻倍擴張的菜蟲農食，也為了能更有效率地管理持續成長的團隊，並在業務持續擴張的過程中，納入社會影響力評估的模型，而申請參與 iLab 加速器。「導師給了我們相當明確的企業組織力分享、也提供很深刻的見解，很多都是在實務上可以去嘗試的。」菜蟲農食創辦人李昱德在社企流專訪中提到。

在加速器影響力課程結束後，島內散步創辦人邱翊則回饋：「我們在思考地方創生如何形成更完整的產業鏈，課程中學習到的思維，協助我們看得更遠。從社會學角度切入到經營面，這些都對未來規劃極有價值！」在 6 個月的加速器計畫期間，正是受到新冠肺炎疫情影響最嚴峻的時期，導師也與島內散步團隊一起深入解析，如何在這樣的「非常時期」看見未來在台灣永續旅行可發展與成長的途徑。

社企流 iLab 孵化器 凝聚逾百組團隊的創業社群

iLab 孵化器提供早期創業團隊包括主題課程、諮詢輔導、Startup Night 等核心服務。同時，奠基於過往在社創生態圈的耕耘累積，孵化器持續為團隊有效對接資源、促進經驗交流，讓團隊在創業旅程中，能持續以穩健有序的步伐跨越挑戰。

目前孵化器計畫中共有 52 組社會創新團隊，今年五月加入的第三梯次團隊中，有九成為 10 人以下的初創團隊，多處於驗證商業模式、發展最小可行性產品的階段。孵化器團隊投入之議題領域涵蓋 11 項聯合國永續發展目標（SDGs），反映出台灣早期社創團隊的議題多元性，其中最多團隊投入的熱門領域為「永續消費及生產」與「公平教育與終身學習」。

iLab 育成計畫啟動至今，已凝聚逾百組的社會創業團隊社群，社群網絡成為計畫內團隊感受很深的獨特價值。如推動衣物租借服務的「長腳衣櫥」創辦人蔡婷欣提到：「孵化器的專業課程不僅兼顧了創業者所需的專業能力，更有機會與許多團隊互相激勵、交流與學習，在各種議題上一起『打群架』真是一件超幸運的事！」協助傳產品牌再造的「晴感製物」創辦人張舒晴也分享在參與 iLab 課程中，學習到許多初創團隊實務上所需的能力：「透過孵化器課程，我們調整了團隊的專案管理制度、訂定 OKR 制度，並且優化專案管理流程。」

政府支持、企業協力 社企流攜手串聯社會創業生態圈

近年來，產官學界逐漸凝聚了一股共同關注、支持社會創新創業發展的強大能量，如獨家贊助本屆育成計畫的星展銀行（台灣），自 2010 年起，便透過金融專業與集團資源，全力扶持社會企業。此次第三度與社企流合作推動 iLab 育成計畫，除了持續提供社企專屬帳戶、高階經理人擔任社企導師等企業資源，也擴大影響圈，邀請集團員工與客戶共同支持社會企業。

2020 年，星展銀行（台灣）更將永續精神與金融商品結合，推出綠色存款與「星展 eco 永續卡」。其中，「星展 eco 永續卡」不僅是亞洲第一張卡體材質使用可由生物分解的生質材料 PLA 製成的信用卡，更串聯了星展長期支持的社會企業夥伴，提供信用卡新戶首刷禮與多項社企商品消費禮遇，邀請客戶共創環境永續。

除民間企業的參與，政府亦是一股不可或缺的力量。臺北市產業發展局以指導夥伴身份支持第三屆社企流 iLab 計畫，並與社企中介組織合作，推出最低 1.6 % 利率的「社企啟動貸款」，為有志透過商業模式改善社會問題之組織掃除資金取得障礙。其他公私部門貴賓如研華科技、建弘文教基金會等也都到場共襄盛舉，共同見證 2020 年 iLab 計畫的成長與蛻變。

未來，iLab 將持續為社創團隊打造資源豐富的社群網絡，也歡迎有心支持、投入資源的企業與個人共襄盛舉，一同成為推動台灣社會創新創業發展的關鍵力量。

社企流 iLab 育成計畫 Demo Day #2 公、私部門重要合作夥伴合影。圖／社企流提供
社企流 iLab 育成計畫 Demo Day #2 公、私部門重要合作夥伴合影。圖／社企流提供

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