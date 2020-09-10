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不可忽視的生活醫學！女醫說免治馬桶用對 尿道炎byebye

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
聯欣診所院長林美秀建議，女生大號後若要使用免治馬桶，沖洗前一定要擦拭乾淨。 聯安預防醫學機構／提供
聯欣診所院長林美秀建議，女生大號後若要使用免治馬桶，沖洗前一定要擦拭乾淨。 聯安預防醫學機構／提供

免治馬桶被認為是有人類以來最神奇的發明之一，但要享受免治馬桶帶來的潔淨與舒爽，請檢視你的使用習慣，聯欣診所院長林美秀從自身經驗協助許多女性，以下是她的分享：

大概20多年前，新婚之際，我發現小便尿柱變細、有點頻尿，一開始以為是蜜月膀胱炎，但停止夫妻生活，多喝水、少憋尿後，還是常覺得小便時不太舒服。仔細回想婚後生活，唯一的改變就是「開始使用免治馬桶」，這也意外開啟我重視免治馬桶正確用法的生活醫學之路。

娘家只有傳統馬桶，丈夫家有新裝潢的免治馬桶，過去如廁單純用衛生紙擦拭，便便後都會擦拭三趟，但自從開始使用免治馬桶，便便完還是會先擦拭再沖洗，但擦拭的次數直接減少成一次，「剩下的兩次就偷偷交給免治馬桶清洗。」

從事預防醫學多年，強調人生病或不舒服，與生活型態息息相關，需回頭檢視生活中可能蘊藏的風險因子。婚後開始出現小便不適等症狀，我逐一排除掉新生活壓力、少喝水及蜜月膀胱炎等因素。

家裡新裝的免治馬桶浮現在腦海中，女性陰道、尿道、肛門距離不到五、六公分，若便便沒有擦乾淨，即使沖洗方向再準，也容易噴濺到陰道或尿道，而造成細菌感染。

「不是免治馬桶不乾淨，只是使用方法不對。」當初我停用免治馬桶，過幾周後尿道炎果然不再發生。

因為有這樣的生病經驗後，我開始注意到門診中反覆性尿道炎或陰道炎或感染人類乳突病毒的女性，慢慢去了解她們使用免治馬桶的習慣，發現大家都會忽略沖洗前擦拭的重要性。

這20年間，「我在從事協助一些企業家或高階經理人進行年度健康管理療程時，也會衛教免治馬桶的正確使用，意外中還幫助很多家庭修復。」

有些女性朋友，常常小便有微量潛血反應及微量白血球，反覆受尿道炎、膀胱炎或陰道炎所苦，症狀得以改善；反覆感染人類乳突病毒的妻子們，也不再懷疑出外經商的丈夫有小三或不當性生活。

我在診間認識一位非常喜歡用免治馬桶的太太，最近看到她的小便報告正常，我好奇她是否停用免治馬桶，結果她說，沒辦法不用，因為太喜歡沖洗乾淨的感覺了，但她發明一個方法，她用衛生紙遮住陰道、尿道，再將會陰部上拉，四濺水花就會被衛生紙邊邊接住，為「會陰部」增加保護罩。

曾有個外派日本的OL，不解為何在日本工作期間反覆陰道感染，直到我提醒她免治馬桶的正確使用，她才恍然大悟，為何每次回台灣派駐的三個月期間，陰道發炎就會康復，原來是與使用免治馬桶的習慣有關。「很多人以為沖洗很乾淨，但女性受限很多，要擦乾淨再沖，才是比較安全的。」

過去對於預防尿道或陰道發炎，會提醒要由前往後擦拭，以避免會陰部細菌跑到陰道、尿道，且不要過度沖洗陰部。而正確使用免治馬桶也是同等重要的觀念，尤其現代女性工作整天坐著易長痔瘡，生完孩子常更嚴重，痔瘡長得像花，造成藏污納垢，沒有擦拭就沖洗，細菌容易飛濺。

建議女生大號後若要使用免治馬桶，沖洗前一定要擦拭乾淨，有明顯痔瘡者，應用蓮蓬頭從前面往後洗，再用免治馬桶烘乾；雖然小便無菌相對無風險，未擦拭就沖洗也可能將會陰部皮膚上的細菌沖入尿道或陰道，因此女性千萬不可不擦拭污穢物就直接使用免治馬桶沖洗。

●林美秀

．現職：聯安預防醫學機構 聯欣診所院長

．專長：抗老化功能醫學

．興趣：逛街、健走、親近大自然

．經歷：安法診所預防醫學主治醫師、奇美醫院耳鼻喉科醫師、馬偕醫院家庭醫學科主治醫師、康寧醫院健診中心主任

●疾病檔案：女性尿道炎

女性尿道炎發生與生活型態息息相關，年輕女性衛生習慣不佳、性生活頻繁、上班族憋尿或攝取太少水分，都是危險因子；另外，更年期女性也是尿道炎好發族群之一，因為缺乏雌激素刺激，陰道上皮萎縮、泌尿道黏膜乾澀使細菌較容易生長，增加感染機率。

若排便後，沒有將糞便擦拭乾淨就使用免治馬桶沖洗，確實可能使腸道細菌感染尿道或陰道，導致陰道發炎後合併尿道炎，另外還有一種可能是，過度頻繁沖洗下體，影響酸鹼值，使細菌較容易生長、增加感染風險。

尿道炎常見症狀包含小便灼熱、尿柱變細、頻尿、血尿，若併陰道炎下腹會疼痛、陰道出血，合併骨盆發炎會產生過多分泌物，許多女性害羞看診，私下至藥房買抗生素，若未完成療程，反覆發炎，進一步便誘發腎臟發炎。

另外，吃蔓越莓雖有助預防尿路感染，但無法治療尿道炎。其他預防尿道炎的方法，還有性行為全程使用保險套，結束後立即排尿或淋浴，降低細菌停留體內機會；如廁後擦拭應由前往後擦拭，每日攝取2000㏄左右水份，避免憋尿，生活作息規律、避免熬夜，增強免疫力。

諮詢專家／新光醫院婦產科主治醫師何鎮宇

整理／記者陳婕翎

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