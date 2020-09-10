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過敏兒會不會變笨？ 高雄長庚3醫師花3年找出答案
台灣「過敏兒」30年來增加20倍，許多孩子一變天就打噴嚏、咳嗽或抓癢，注意力不易集中，有家長擔心會影響智力發展。高雄長庚兒童醫院為此花了3年研究，發現過敏基本上不影響兒童智力，反倒是孩子過敏症狀愈多，父母或祖父母照顧的壓力更大，他們的身心負擔尤值得關注。
過敏兒會不會變得比較笨？不少家長普遍存在疑惑，高雄長庚兒童過敏免疫科及兒童心智科共同投入研究3年，找出解答。
兒童過敏免疫科醫師郭和昌說，台灣過敏兒愈來愈多，幾乎每5個就一個患氣喘，每2個有一個鼻子過敏，皮膚過敏則占12%。這些孩子常因鼻子或皮膚過敏坐不住，動來動去，注意力不集中，被懷疑是「過動」甚或智力有問題。
之後他與兒童過敏氣喘風濕科主任張鈴偲、兒童心智科醫師王亮人以191名1歲到14歲的兒童及他們的家長做為樣本，再分過敏組與非過敏組對照，經專業問卷研究過敏兒在神經發展功能與健康兒童有無差異，結果發現，對兒童智力並無影響，但對主要照顧者來說壓力很大。相關研究最近刊於「科學報導」國際期刊。
王亮人說，採樣的過敏兒中，過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、蕁麻疹的比例分別是87.2%、74.3%、29.3%和8.3%，其中近20％的孩子同時有3種以上過敏疾病，「過敏症狀愈多，家長的壓力愈大」。
本身是護理師的吳小姐，家裡3個孩子是過敏兒，其中兩個兒子因皮膚常脫屑、紅疹，親朋好友看不下去，紛提供她偏方，更有人罵她當護理師還把孩子照顧成這樣？讓她很無言。
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