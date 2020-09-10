別輕忽口腔內任何白斑！他只抽菸不吃檳榔幸好發現得早

雲林縣53歲吳姓男子，是貨運司機，只有抽菸，並無嚼檳榔習慣，只是偶爾人家請吃一、兩顆，他因牙周病到北港媽祖醫院牙科診療，被發現口腔後舌根出現白斑，因不痛不癢也不知存在多久，馬上轉請頭頸腫瘤口腔外科醫師處理，經液態氮冷凍治療已獲改善，醫師呼籲千萬別輕忽口腔任何白斑，隨時自我查看，若有不明白斑最好趕快就醫。

吳先生因牙周病牙齒鬆搖，半年前至北港媽祖醫院由牙醫主任劉德模治療，意外發現口腔後方靠舌根處有白斑，吳也不知白斑已有多久了。馬上轉診頭頸腫瘤口腔外科由醫師胡創志診治。

因吳有抽菸，但嚼榔並不常吃，慎重起見仍切片檢查，幸運地並非惡性腫瘤，經4次液態氮冷凍治療，已獲改善，目前每3個月定期追中。

胡創志說，口腔癌死亡率已躍昇第5名，大家都知道和嚼檳榔有關，但很多人不知道吃檳榔、吸菸及喝酒三項習慣都有的話，比一般人致癌危險高出123倍，尤其，大家更不知道其實吸菸更是口腔癌的重要致病因子，吸菸的人更容易出現口腔黏膜白斑。

胡醫師說，臨床上的口腔白斑，多半出現在牙齦、臉頰內側或舌頭兩側，因不同性質來分類，有薄、有厚的白斑，也有因牙齒咬到或磨傷，造成口腔急性發炎，都須謹慎評估。

雖然口腔白斑多屬於良性病變，卻也是一種「癌前病變」，當病灶快速變大、出血或長久不癒的潰瘍時，轉變成口腔癌的機會更高，胡醫師說，傳統以手術切除為主，也可以液態氮冷凍治療，或以棉棒直接接觸在病變處破壞病變細胞結構的完整性，導致病變細胞的壞死或凋亡，遇有異狀或出現白斑，最好趕緊就醫。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康