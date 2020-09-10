明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
明年元月起，基本工資月薪將調至2萬4000元、時薪則調升至160元。勞動部今預告修正「勞工退休金月提繳分級表」，預估影響115萬1535名勞工。 聯合報系資料照
明年元月起，基本工資月薪將調至2萬4000元、時薪則調升至160元。勞動部今預告修正「勞工退休金月提繳分級表」，預估影響115萬1535名勞工。 聯合報系資料照

勞動部日前公告，自明年元月起，基本工資月薪將調至2萬4000元、時薪則調升至160元。為配合基本工資調整，勞動部今預告修正「勞工退休金月提繳分級表」，將現行第20級的2萬3800元刪除，現行第21則移列修正為第20級，預估影響115萬1535名勞工。

明年起，基本工資月薪將從現行的2萬3800元調升至2萬4000元，考量事業單位申報作業便利性，且為利勞保、健保及勞工退休金等申報適用基本工資者所歸屬等級金額一致性，並避免相鄰等級級距差額過近，勞動部今預告修正「勞工退休金月提繳分級表」。

勞工退休金月提繳分級修正後，將刪除現行規定第20級，第21級移列修正為第20級，並將實際工資/執行業務所得級距下限修正，現行規定第22級至第62級移列為第21級至第61級，其餘則維持不變。

勞動部勞動保險司司長孫碧霞指出，勞退金月提繳分級表逕調後，預估影響115萬1535名勞工，雇主每月將為每名勞工多提繳12元的勞退金，新制勞退基金總計一個月將增加1380萬8420元，一年1億6582萬餘元。

勞動部 退休金 基本工資 勞退

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