安心旅遊補助不夠？業者：盼自救、政府加碼救國旅

疫情衝擊國內觀光產業，台灣觀光發展論壇今天在台中登場，與會逾百名觀光產業代表商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。業者反映，政府安心旅遊補助不夠，面對10月國旅團客旺季，除盼政府加碼，業者也要自救，透過提升服務品質、加碼優惠措施等，把餅做大，提升國旅競爭力。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長賴俊傑說，國內有近4000家旅行社，十月是國旅團客出遊旺季，交通部觀光局7月推出安心旅遊國旅補助方案，每人限用一次，住宿一晚上可依實際房價折抵1000元，很多民眾在暑假用掉。國旅業者除加強「旅遊產品」自救，政府安心旅遊補助顯然不夠，盼能加碼。

墾丁福華飯店總經理張積光說，政府的安心旅遊國旅補助方案很實際、很接地氣，以墾丁福華飯店營收為例，政府補助每人1000元，平均營收為4000元。面對後疫情時代，業者也要自救，像墾丁福華再加碼「補助」500元優惠，等於消費者多享受1500元的優惠，增加競爭力。

金龍永盛旅行社總經理楊琮霖建議，政府可透過鼓勵方式，引導自由行遊客轉向旅行社精緻遊程，但旅行社也須提出有吸引力高價值的特色產品，讓民眾覺得參加旅行團的差異性及有趣性。

交通部觀光局長張錫聰說，觀光局「Tourism 2030觀光政策白皮書」因應疫情調整，做到紓困要快，並提早在七月推出安心旅遊方案，推動至今，觀光旅遊業者在結構上做了調整，期待透過今天的論壇，協助國旅業者在後疫情時代成功轉型。