安心旅遊補助不夠？業者：盼自救、政府加碼救國旅

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台灣觀光發展論壇今登場，墾丁福華飯店總經理張積光說，除了靠政府紓困、三倍券，業者也要自救，把餅做大，增加國旅競爭力。記者趙容萱／攝影
台灣觀光發展論壇今登場，墾丁福華飯店總經理張積光說，除了靠政府紓困、三倍券，業者也要自救，把餅做大，增加國旅競爭力。記者趙容萱／攝影

疫情衝擊國內觀光產業，台灣觀光發展論壇今天在台中登場，與會逾百名觀光產業代表商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。業者反映，政府安心旅遊補助不夠，面對10月國旅團客旺季，除盼政府加碼，業者也要自救，透過提升服務品質、加碼優惠措施等，把餅做大，提升國旅競爭力。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長賴俊傑說，國內有近4000家旅行社，十月是國旅團客出遊旺季，交通部觀光局7月推出安心旅遊國旅補助方案，每人限用一次，住宿一晚上可依實際房價折抵1000元，很多民眾在暑假用掉。國旅業者除加強「旅遊產品」自救，政府安心旅遊補助顯然不夠，盼能加碼。

墾丁福華飯店總經理張積光說，政府的安心旅遊國旅補助方案很實際、很接地氣，以墾丁福華飯店營收為例，政府補助每人1000元，平均營收為4000元。面對後疫情時代，業者也要自救，像墾丁福華再加碼「補助」500元優惠，等於消費者多享受1500元的優惠，增加競爭力。

金龍永盛旅行社總經理楊琮霖建議，政府可透過鼓勵方式，引導自由行遊客轉向旅行社精緻遊程，但旅行社也須提出有吸引力高價值的特色產品，讓民眾覺得參加旅行團的差異性及有趣性。

交通部觀光局長張錫聰說，觀光局「Tourism 2030觀光政策白皮書」因應疫情調整，做到紓困要快，並提早在七月推出安心旅遊方案，推動至今，觀光旅遊業者在結構上做了調整，期待透過今天的論壇，協助國旅業者在後疫情時代成功轉型。

立院副院長蔡其昌說，面對後疫情時代的觀光、國旅產業應該趁勢追擊，提升旅行安排的創意，讓國旅在疫情結束後能夠持續茁壯。他在台中海線推動旅遊觀光帶，說明國旅市場有潛力，期待政府與業者齊力讓國旅市場成功轉型。

台灣觀光發展論壇今天登場，吸引逾百名觀光產業代表參與，商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。記者趙容萱／攝影
台灣觀光發展論壇今天登場，吸引逾百名觀光產業代表參與，商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。記者趙容萱／攝影
台灣觀光發展論壇今登場，吸引逾百名觀光產業代表參與，與交通部觀光局長張錫聰（左）等人商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。記者趙容萱／攝影
台灣觀光發展論壇今登場，吸引逾百名觀光產業代表參與，與交通部觀光局長張錫聰（左）等人商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。記者趙容萱／攝影
台灣觀光發展論壇今天登場，吸引逾百名觀光產業代表參與，商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。記者趙容萱／攝影
台灣觀光發展論壇今天登場，吸引逾百名觀光產業代表參與，商討「後疫觀光挑戰來臨」因應與對策。記者趙容萱／攝影

國旅補助 旅行社 觀光局 疫情

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