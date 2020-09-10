張開掌心握住希望 健保有條件給付肉毒桿菌素

33歲的美髮師劉先生在兩年前中風，肌肉痙攣導致左前臂無法將手掌轉向上、左手掌打不開，走路左膝彎曲不夠，長達一年沒進步，令他很沮喪。今年經醫師評估，他上下肢共10條緊繃肌肉接受肉毒桿菌素注射，一週後可以開始練習握放動作，讓他對於進步又燃起了希望。若無健保給付，這次治療至少五萬多元，劉先生負擔不起，現有健保給付，他一年最多可以做三次。

劉先生並不是特例，而是上萬名中風患者的縮影。台灣每年有三萬人發生中風，即腦血管梗塞或出血導致神經細胞壞死，中樞神經訊號失常的結果，有些肌肉無力，有些肌肉則拼命用力無法放鬆，這就是「痙攣」，高達四成慢性中風患者深受痙攣之苦，粗估每年新增1萬2000人。

腦中風學會理事長鄭建興表示，痙攣症狀通常出現在三個月後，常見表現包括握拳、手腕內彎、手臂蜷縮、腿部僵直、腳趾屈曲。導致病人容易踢到東西或跌倒，無法自行更衣、如廁、沐浴、吃飯，而且痙攣會持續終生，長期導致關節攣縮和疼痛。神經學學會理事長陳柔賢表示，有效控制痙攣，才能避免關節攣縮持續惡化、改善局部衛生、步態、生活品質，降低疼痛、減少照顧者的負擔。

鄭建興表示，前三個月一定要盡所能加強患者的主動恢復，當痙攣開始出現，除了物理及職能治療，也可以用口服抗痙攣藥物，但易有嗜睡副作用。肉毒桿菌治療是局部作用阻斷過神經傳導物質，是所有抗痙攣療法中相對最有效，副作用少，缺點是平均四個月得注射一次。

目前肉毒桿菌素注射的健保給付條件，為持續復健治療上肢6個月以上或下肢3個月以上的腦中風患者，需要事前審查，限地區醫院級以上的院所申請，排除臥床及關節已攣縮者。一次施打的藥效可維持3到6個月，須由復健科或神經科醫師根據每位患者個別狀況設定治療計畫。