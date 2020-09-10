聽新聞
test
0:00 / 0:00

張開掌心握住希望 健保有條件給付肉毒桿菌素

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
目前肉毒桿菌素注射的健保給付條件，為持續復健治療上肢6個月以上或下肢3個月以上的腦中風患者，需要事前審查，限地區醫院級以上的院所申請，排除臥床及關節已攣縮者。記者邱宜君／攝影
目前肉毒桿菌素注射的健保給付條件，為持續復健治療上肢6個月以上或下肢3個月以上的腦中風患者，需要事前審查，限地區醫院級以上的院所申請，排除臥床及關節已攣縮者。記者邱宜君／攝影

33歲的美髮師劉先生在兩年前中風，肌肉痙攣導致左前臂無法將手掌轉向上、左手掌打不開，走路左膝彎曲不夠，長達一年沒進步，令他很沮喪。今年經醫師評估，他上下肢共10條緊繃肌肉接受肉毒桿菌素注射，一週後可以開始練習握放動作，讓他對於進步又燃起了希望。若無健保給付，這次治療至少五萬多元，劉先生負擔不起，現有健保給付，他一年最多可以做三次。

劉先生並不是特例，而是上萬名中風患者的縮影。台灣每年有三萬人發生中風，即腦血管梗塞或出血導致神經細胞壞死，中樞神經訊號失常的結果，有些肌肉無力，有些肌肉則拼命用力無法放鬆，這就是「痙攣」，高達四成慢性中風患者深受痙攣之苦，粗估每年新增1萬2000人。

腦中風學會理事長鄭建興表示，痙攣症狀通常出現在三個月後，常見表現包括握拳、手腕內彎、手臂蜷縮、腿部僵直、腳趾屈曲。導致病人容易踢到東西或跌倒，無法自行更衣、如廁、沐浴、吃飯，而且痙攣會持續終生，長期導致關節攣縮和疼痛。神經學學會理事長陳柔賢表示，有效控制痙攣，才能避免關節攣縮持續惡化、改善局部衛生、步態、生活品質，降低疼痛、減少照顧者的負擔。

鄭建興表示，前三個月一定要盡所能加強患者的主動恢復，當痙攣開始出現，除了物理及職能治療，也可以用口服抗痙攣藥物，但易有嗜睡副作用。肉毒桿菌治療是局部作用阻斷過神經傳導物質，是所有抗痙攣療法中相對最有效，副作用少，缺點是平均四個月得注射一次。

目前肉毒桿菌素注射的健保給付條件，為持續復健治療上肢6個月以上或下肢3個月以上的腦中風患者，需要事前審查，限地區醫院級以上的院所申請，排除臥床及關節已攣縮者。一次施打的藥效可維持3到6個月，須由復健科或神經科醫師根據每位患者個別狀況設定治療計畫。

常有病友會擔心打不準、打太多，台大醫院腦中風中心主治醫師陳志昊表示，現有許多相關教育訓練及臨床觀摩機會，醫師積極學習設定治療計畫和實做技巧，治療同時透過電刺激或超音波儀器精準定位肌肉，不容易出錯。建議有痙攣困擾的病友可以諮詢自己信任的、有經驗的醫師。

左起為腦中風學會理事長鄭建興、台大醫院腦中風中心主治醫師陳志昊、病友劉先生、神經學學會理事長陳柔賢。記者邱宜君／攝影
左起為腦中風學會理事長鄭建興、台大醫院腦中風中心主治醫師陳志昊、病友劉先生、神經學學會理事長陳柔賢。記者邱宜君／攝影
左起為腦中風學會理事長鄭建興、神經學學會理事長陳柔賢。記者邱宜君／攝影
左起為腦中風學會理事長鄭建興、神經學學會理事長陳柔賢。記者邱宜君／攝影

肉毒桿菌 健保 台大醫院

相關新聞

疑諾羅病毒感染 臺華輪27名澎湖海事實習生上吐下瀉

27名到臺華輪實習的澎湖高級海事水產職業學校學生，8日下船返家後傳出上吐下瀉症狀，疑是諾羅病毒群聚感染，同船另有7名其他...

影／酷熱就為學生裝冷氣 青年轟政府搞錯「暖化」重點

台灣青年氣候聯盟今天(10日)上午與數個公民團體舉行「927青年抗暖大遊行」的行前記者會，活動總召趙品諭表示2015年所...

雨來了！對流雲系發展旺盛 8縣市大雨特報

中央氣象局針對八縣市發布大雨特報。受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天日南投、花蓮、台東地區及雲林以南山區有局部大...

蒜價飆漲 陳吉仲：進口合格率升市場價格將趨穩

蒜價飆漲讓民眾吃不消，農委會主委陳吉仲今天說，進口蒜頭合格率已逐漸提升，昨天也有8貨櫃進口，且國內還有7000多公噸國內...

張開掌心握住希望 健保有條件給付肉毒桿菌素

33歲的美髮師劉先生在兩年前中風，肌肉痙攣導致左前臂無法將手掌轉向上、左手掌打不開，走路左膝彎曲不夠，長達一年沒進步，令...

憂鬱、情變、家庭...桃市青少年自殺通報數增加

世界衛生組織（WHO）訂定每年9月10日為世界自殺防治日，依衛生福利部公布15至24歲年輕族群自殺死亡及通報逐年上升，桃...

台灣糖尿病友逾220萬 醫籲留意三大控糖指標

據2019台灣糖尿病年鑑統計，台灣糖尿病患者已逾220萬人，且逐年攀升。中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，胰島素治...

痛風亂吃止痛藥 小心腎損傷

一名60多歲男性，沒有高血壓與糖尿病，半年來經常痛風發作，關節腫痛又自行吃藥解痛，健檢時，被告知可能罹患慢性腎臟病。檢查...

壽司店也常用！煮白飯「加一味」 米飯香甜更晶瑩剔透

米飯是許多台灣人的主食，煮飯雖然不難，但要如何將飯煮得好吃可就是個學問，每個人都有屬於自己的一套方式。近日就有日本媒體分享，如何讓白飯在外觀和味道都明顯升級的秘訣。

不到15年！ 逾50歲人口占台灣一半 國衛院也推熟齡產業

國家發展委員會預估2025年台灣高齡人口將跨越20%超高齡社會門檻，台灣人口年齡中位數將在2034年超過50歲，也就是說...

同卵雙胞胎驚見「無心怪胎」 長庚射頻燒灼術助減胎

隨人工生殖的發達，懷上雙胞胎的機率愈來愈高，懷上雙胞胎時，其中一胎出了問題，恐成為棘手的問題，台北長庚醫院產科主任蕭勝文...

吃米其林級美食不用大排長龍 Uber Eats、foodpanda幫你送到家

想吃米其林餐廳不用早早預約搶訂，現在只要打開外送平台App就能輕鬆點餐，在家就能享受美味料理。剛出爐的《臺北臺中米其林指...

熱門新聞

夫年薪450萬元 妻理財觀念讓他不解「是我太計較嗎？」

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

入秋首道鋒面來了！ 降雨熱區看這 午後全台有雨到周一

北北基雨開炸！16縣市大雨特報 明後天全台有雨

這些星座最大的弱點 居然是心太軟？

疫情影響…蒜頭飆天價 竟比雞肉貴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。