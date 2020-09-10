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台灣糖尿病友逾220萬 醫籲留意三大控糖指標

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
中華民國糖尿病衛教學會呼籲，糖友除了口服藥物外，胰島素的及早介入也很重要，以便患者達成血糖控制目標。記者簡浩正／攝影
中華民國糖尿病衛教學會呼籲，糖友除了口服藥物外，胰島素的及早介入也很重要，以便患者達成血糖控制目標。記者簡浩正／攝影

據2019台灣糖尿病年鑑統計，台灣糖尿病患者已逾220萬人，且逐年攀升。中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，胰島素治療並不是在糖友病情變嚴重才使用，醫師會視患者身體狀況，來決定是否以胰島素治療。

杜思德說，糖友不是飯前血糖達標就是控制好，糖化血色素、飯前血糖、飯後血糖是糖友三大控糖指標，飯前血糖應在70至130 mg/dl，飯後血糖應小於180 mg/dl，而糖化血色素應小於7最為理想；另外，飯前與飯後血糖值差距應在60 mg/dl內，除了口服藥物外，胰島素及早介入也很重要，以便患者達成血糖控制目標。

台大雲林分院內科部主任、糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，據研究統計，台灣近8成糖尿病患者會自我檢測血糖，但卻有6成血糖控制未達標，雖透過藥物、飲食、運動等方式，可讓多數患者的糖化血色素下降，但臨床上也發現，使用胰島素的患者在糖化血色素的控制上會比口服藥物來的更好。不過台灣糖友胰島素施打率約12％，比起國外如美國30％相比仍低，仍有進步空間。

王治元也提醒糖友觀察，若晚上沒再進食、也沒服藥情況下，血糖仍偏高，有可能是胰島素分泌量不夠，或是身體已對胰島素不敏感，導致血糖降不下來。若人體胰島素分泌不良，可從體外補充胰島素來調控，患者應與主治醫師討論。

台大醫院糖尿病友聯誼會的張會長，今也現身說法。他於40多歲時確診糖尿病，起初使用口服藥來降血糖，但改善情形不佳，後在醫師建議下接受胰島素注射治療，10多年來糖化血色素穩定，維持在小於7的正常值，且肝腎功能都正常，迄今未出現病發症。

糖尿病衛教學會理事、彰基衛教師王惠芳表示，日前也有針對為教師所做的胰島素使用認知調查顯示，超過5成衛教師認為台灣糖友施打胰島素時機仍過晚，且僅部分患者會漸進的調整胰島素施打劑量。可見糖友仍對施打針劑有恐懼感、甚至誤解會導致洗腎或截肢，其實太晚使用胰島素、導致無法良好控制血糖，才是併發症主因。患者應定期回診，與醫師、衛教師討論合適自己的控糖方式。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，糖化血色素、飯前血糖、飯後血糖是糖尿病患者三大控糖指標。記者簡浩正／攝影
中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，糖化血色素、飯前血糖、飯後血糖是糖尿病患者三大控糖指標。記者簡浩正／攝影
台大雲林分院內科部主任王治元表示，據研究統計，台灣近8成糖尿病患者會自我檢測血糖，但卻有6成血糖控制未達標。記者簡浩正／攝影
台大雲林分院內科部主任王治元表示，據研究統計，台灣近8成糖尿病患者會自我檢測血糖，但卻有6成血糖控制未達標。記者簡浩正／攝影
王治元說，施打胰島素有助糖友糖化血色素下降，不過台灣胰島素使用率仍有進步空間。記者簡浩正／攝影
王治元說，施打胰島素有助糖友糖化血色素下降，不過台灣胰島素使用率仍有進步空間。記者簡浩正／攝影

糖尿病 台大醫院 醫師

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