臺華輪疑諾羅病毒感染 27名澎湖海事實習學生上吐下瀉

澎湖海事水產職校師生搭乘台華輪進行海上實習，疑似船上食用便當後27名學生陸續發生上吐下瀉情況，初步研判是諾羅病毒感染，澎湖衛生局採取檢體送驗，了解原因。

澎湖縣衛生局獲報緊急前往臺華輪進行調查並採取檢體送驗，以瞭解學生上吐下瀉原因。

澎湖海事校方表示，海上實習師生在6日搭船前往高雄，並夜宿高雄英雄館和參加海勤座談，8日在用完早餐後再搭臺華輪返回澎湖，中午則在船上吃便當，有學生感覺便當中的豆干有異味。

部分學生在結束海上實習返澎後，9日到今天凌晨陸續發生上吐下瀉的情況，被分送三總澎湖分院與澎湖醫院，初步研判是諾羅病毒感染，所幸並無大礙，校方則宣布實習班級停課2天。

據了解，航行高馬航線的臺華輪，每年都會提供海事學生進行海上實習課程，6日除搭載澎湖海事輪機科與航海科三年級學生、部分二年級學生與老師共74人，另外還包括台南海事與金門農工等學校師生。

諾羅病毒是最常引起病毒性腸胃炎的病毒之一，它的傳染力及散播力非常快速廣泛，而且病毒顆粒非常少量即可致病。