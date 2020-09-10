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培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

聯合新聞網 / 綜合報導
培根不是肉，而是屬於加工食品，吃多恐增加癌症與心血管疾病發生的機率。示意圖／ingimage
培根不是肉，而是屬於加工食品，吃多恐增加癌症與心血管疾病發生的機率。示意圖／ingimage

香煎培根在鐵盤上吱吱作響，讓人看了食指大動，無論搭配吐司、蛋餅、漢堡都很對味，但培根其實「不是肉而是加工食品」，攝取過多恐增加癌症與心血管疾病發生的機率。

營養師高敏敏在臉書分享案例，並表示曾經遇過培根控患者，每天必吃各種培根早餐，長期下來成了高血脂找上門的慢性疾病者，這讓人好奇罹患原因為何？對此，高敏敏提到「培根不是肉更不是優質蛋白質，培根的脂肪組成堪比油脂，因此被歸類為加工調理食品」。

舉例來說，大家早餐常吃的蛋餅，可以搭配里肌肉、蔬菜或是加片起司補充鈣質，盡量不要選擇培根因其含鈉量高，此外鮪魚富含深海魚油，在營養師眼裡是很健康的選擇，但早餐店會混美乃滋做成鮪魚醬，因此也要特別注意熱量問題。

根據哈佛大學統計數據顯示，加工肉品（包括由白肉為原料的加工肉品）的健康風險高於紅肉，這是因為加工肉品含有高量的脂肪、鹽分，煙燻的過程都會增加亞硝酸鹽等致癌物質，甚至添加硝這種致癌物質，每天攝食燻製類加工肉品最好不要超過20公克，可以降低心血管疾病發生的機率。

早餐吃蛋餅的朋友在哪裡？

曾經遇過一個培根控🥓患者

每天必吃各種培根早餐

但默默地成了高血脂找上門的慢性疾病者⚠️

培根不是肉啊！

培根更不是優質蛋白質啊！

培根的脂肪組成堪比油脂！

被歸類為加工調理食品！

👩🏻‍⚕️建議大家可以換成...

高敏敏 營養師發佈於 2020年9月7日 星期一

心血管疾病 脂肪

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