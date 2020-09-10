影／酷熱就為學生裝冷氣 青年轟政府搞錯「暖化」重點

台灣青年氣候聯盟今天(10日)上午與數個公民團體舉行「927青年抗暖大遊行」的行前記者會，活動總召趙品諭表示2015年所制定的《溫室氣體減量及管理法》第一階段管制目標將在今年結束，但環保署上半年卻說減碳成效恐達不到預期，因此她認為國內現有的氣候政策及法律，不足以應對氣候變遷所帶來的衝擊，她呼籲全民站出來，要求蔡政府正視氣候變遷、環境永續的問題。

遊行提出六大訴求，包含2050年以前達到淨零碳排放、視氣候變遷為國安危機、提出台灣版綠色政綱、提升全民對氣候變遷的認識與因應能力、納入多元族群商議國家氣候政策、增加氣候科學研究資源等，趙品諭強調台灣雖是小島國，但在工業化國家中，人均碳排放量是前幾名，因此台灣有責任積極因應氣候變遷的問題。

台灣少年權益與福利促進會聯盟(台少盟)副秘書長劉志洋表示，今年夏天氣溫連連飆升，從中央到地方都強調關心氣候變遷，但作法卻是決定要讓每個學生都有冷氣吹，他不解地問，「氣候變遷的議題，對政府來說，就只有小朋友有冷氣吹嗎？」他強調兒少做為日後要承擔環境愈趨惡化的利害關係人，政府應落實他們對議題掌握的知情權，只是青年開了那麼多場記者會大聲疾呼，卻仍未得到妥善回應，劉志洋很無奈「政府的對話在哪裡？」。