桃園水利會醞釀提前選代會長 農委會：選舉無效

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

農田水利會10月將改制為公務機關，有媒體報導桃園水利會醞釀提前選代會長，農委會今天發出新聞稿表示，現行法規並無賦予辦理農田水利會代會長等選舉權限，相關會議或選舉結果均無效，不容有心人士混淆社會大眾視聽。

農委會表示，107年1月31日公布的農田水利會組織通則規定，農田水利會會務委員及會長選舉已停止辦理，台灣15個農田水利會會長、會務委員原本一屆4年任期應於107年5月31日屆滿，均延長2年4個月到109年9月30日。

農委會說，有關農田水利會改制事項「農田水利法」已於109年7月22日公布，施行日起農田水利會組織通則不再適用。農田水利會改制納入政府機關成為灌溉管理組織，農田水利會原公法人定位即不存在，自無會長及會務委員職務，會員亦無選舉會長及會務委員權利。

根據農田水利會組織通則及相關規定，農委會說，並無賦予任何人辦理農田水利會代會長、臨時會長選舉權限，相關會議及選舉結果均屬無效。

農委會指出，9月9日發函給各農田水利會，不容少部分有心人士以不正確資訊混淆社會大眾視聽，並請農田水利會各級員工於接獲選舉代會長訊息，即時駁斥選舉行為無效，以正社會視聽。

農田水利會

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