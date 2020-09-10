痛風亂吃止痛藥 小心腎損傷

一名60多歲男性，沒有高血壓與糖尿病，半年來經常痛風發作，關節腫痛又自行吃藥解痛，健檢時，被告知可能罹患慢性腎臟病。檢查發現，血液檢測尿酸值超標，超音波顯示腎臟有許多結石，尿中蛋白質未過量，尿中紅血球稍微增加，醫師使用降尿酸藥物預防，一個月後患者痛風未再發作。

書田診所家醫科主任何一成提醒，痛風患者若自行吃止痛藥，很可能會添加腎臟負擔，進而引發慢性腎臟病。

何一成表示，痛風是指尿酸代謝異常，當體內產生過量的尿酸，或尿酸的排泄受阻，使血中尿酸濃度上升，就容易沉積在關節的滑囊液中，引發急性或慢性的關節腫脹疼痛與變形，演變成急性痛風性關節炎、痛風石、尿路結石和痛風性腎病變等。

他說，痛風發作的部位，常在腳大拇指近端關節處，會突然感到嚴重的紅腫熱痛，也可能發生在腳踝、膝關節、手關節等，發作常在數天到一周緩解，可能一個月會發生數次，但也有數年才發作一次。

何一成說，痛風造成腎功能下降的可能原因有兩個，尿酸沉澱在腎臟組織造成傷害，以及痛風發作時過量服用止痛藥，也會造成腎臟的負擔。人體超過60%的尿酸是由腎臟排泄到尿液中，會使尿液偏酸，容易形成尿酸結石，小的結石可隨尿液排出，大的結石會阻塞腎小管或輸尿管。尿酸鈉鹽結晶會沉澱在腎臟毛細血管壁與間質組織，引起發炎反應，會使腎臟萎縮、硬化，導致腎功能異常。

何一成提醒，痛風患者要注意均衡飲食，不要吃太多含普林食物，每日多喝水，少攝取酒精，並就醫評估使用藥物預防，來減少發作的痛苦，保護腎功能。