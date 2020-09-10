不到15年！ 逾50歲人口占台灣一半 國衛院也推熟齡產業

國家發展委員會預估2025年台灣高齡人口將跨越20%超高齡社會門檻，台灣人口年齡中位數將在2034年超過50歲，也就是說，全國人口約有一半為50歲以上中高齡族群，企業面臨勞動市場萎縮，熟齡消費市場正夯，據工研院估計，台灣銀髮消費市場2025年規模將達到3.6兆元。

國家衛生研究院、華人熟齡生活產業發展協會、台灣高齡產業創新發展協會今進行簽署合作備忘錄，並舉辦「2020橘世代銀未來產業高峰會」，國衛院院長梁賡義表示，希望將國衛院在研究方面的充沛能量結合兩協會的豐富產業經驗，合力推動台灣銀髮產業聚落的發展。

國衛院群體健康科學研究所特聘研究員熊昭表示，國衛院耗時10多年長期追蹤多達5000多名55歲以上熟齡族，現在這些人都已經65歲以上，目前已完成第三階段研究，完整紀錄一名熟齡族的健康狀態、疾病及身體功能變化，希望將研究結果導向產業，產品及早介入，改善銀髮生活。

熊昭表示，目前將朝兩方向出發，首先是智慧長照，期望將ICT產業導入現有的長照ABC體系，目前系統已經完成，最快明年可進入試辦模式；「銀髮市場不應只侷限在失能照護」第二是針對健康及亞健康的熟齡銀髮族提供促建健康的物聯網照顧系統，如智慧手錶等。

熊昭對於台灣的科技等技術有信心，但她認為，許多年輕人創業可能因為不清楚銀髮族需求，容易繞遠路，他們需要找到「痛點」，希望透過三方合組的平台，讓創業者可與透過國衛院針對銀髮健康研究，就能對準銀髮消費者需求，開拓熟齡銀髮市場，逐漸發展出新商品及服務。

國衛院技轉及育成中心育成經理黃靖軒說，「銀髮市場不要只想到長照」，希望將銀髮市場融入長者食衣住行育樂，涵蓋生活方方面面。自今年初，育成中心結合2002多家銀髮產業組成「聚落」，希望提供銀髮產業相互交換理念平台，只要與銀髮市場有關產業都可免費加入平台。