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同卵雙胞胎驚見「無心怪胎」 長庚射頻燒灼術助減胎

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北長庚醫院今年已收治5位懷有「單絨毛膜雙胞胎」的產婦，並運用「射頻燒灼術」執行減胎治療。記者陳雨鑫／攝影
台北長庚醫院今年已收治5位懷有「單絨毛膜雙胞胎」的產婦，並運用「射頻燒灼術」執行減胎治療。記者陳雨鑫／攝影

隨人工生殖的發達，懷上雙胞胎的機率愈來愈高，懷上雙胞胎時，其中一胎出了問題，恐成為棘手的問題，台北長庚醫院產科主任蕭勝文今年已收治5位懷有「單絨毛膜雙胞胎」的產婦，其中皆有一例異常，若不及時處理異常胎兒將影響另外一名寶寶，團隊運用「射頻燒灼術」執行胎內治療，終止異常胎兒的血流，保住另一名健康寶寶。

27歲的呂姓女子，去年順利懷上第二胎，且是同卵雙胞胎，全家喜迎雙胞胎時，卻在懷孕第13周發現胎兒異常，其中一個為無心怪胎，經轉介至台北長庚治療，在孕期第17周時，採「射頻燒灼術」保住另一胎；另一位黃姓女子同樣懷上同卵雙胞胎，16周產檢時，發現其中一個胎兒生長遲緩合併水腫，在22周時接受「射頻燒灼術」減胎，保住另外一名胎兒。

台北長庚醫院婦產科主任洪泰和表示，雙胞胎分為同卵雙胞胎和異卵雙胞胎，同卵雙胞胎是由單一卵子先受精，再分裂為2個胚胎；同卵雙胞胎依受精卵分裂的時間點差異，可能出現1個或2個胎盤，當兩個胎兒各自有自己的胎盤時稱作雙絨毛膜雙胞胎，當2個胎兒共用1個胎盤時，就稱為單絨毛膜雙胞胎。

根據統計，單絨毛膜雙胞胎的發生率約千分之三，較容易產生孕期併發症，包括：雙胞胎輸血症候群、選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎，指沒有心臟的構造僅有下半身軀體的畸型。

洪泰和指出，雙胞胎輸血症候群需接受胎兒內視鏡雷射手術治療；但選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎，因和健康的胎兒共用胎盤且有血管相通，若不及早介入進行醫療處置，血液會不斷輸給異常胎兒，導致健康胎兒水腫、貧血，甚至胎死腹中。

蕭勝文表示，保住雙胞胎中的健康胎兒，減胎是必要措施，目前國際上使用的減胎方式，以「胎兒內視鏡雙極電燒」和「射頻燒灼術」為主。射頻燒灼術目前被廣泛應用於治療小型肝腫瘤，是藉由超高頻振動產生的熱能，在不破壞正常肝細胞的情況下消滅癌細胞。

蕭勝文說，台北長庚將此技術新應用於單絨毛膜雙胞胎的減胎手術，經超音波指引下，以射頻燒灼阻斷異常胎兒的血流供給，達成減胎目的，也是目前國際上對單絨毛雙胞胎減胎的趨勢。

蕭勝文表示，胎兒內視鏡管徑較粗為0.35公分，射頻燒灼針直徑僅0.14公分，因此術後產生破水危險的比例相對低很多；目前收治5例個案皆成功減胎，手術時間在17到23周之間，健康胎兒存活率達到8成，出生周數落在28到38周，治療成果與其他國家相當。

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