吃米其林級美食不用大排長龍 Uber Eats、foodpanda幫你送到家
想吃米其林餐廳不用早早預約搶訂，現在只要打開外送平台App就能輕鬆點餐，在家就能享受美味料理。剛出爐的《臺北臺中米其林指南 2020》完整名單中，在Uber Eats 平台共有高達39家餐廳合作夥伴榮獲「星級餐廳」、「餐盤推薦」，以及「必比登推薦」，更宣布成為《臺北臺中米其林指南 2020》獨家官方美食外送平台合作夥伴。即日起至9月15日，新用戶輸入優惠序號「米其林優食」，並點購平台上指定米其林餐廳之餐點，即可享餐點金額滿300元折抵200元1次優惠。最快35分鐘即可在家享用米其林認證的美味料理。
Uber Eats平台上有2家餐廳合作夥伴榮登米其林一星級餐廳，分別是今年蟬聯米其林一星餐廳的山海樓，以及連續3年獲得米其林一星肯定的大三元酒樓；另有16家餐廳合作夥伴獲得「米其林餐盤推薦」殊榮，包含台北新入選的餐廳泰式料理Baan，台中則有粵菜金悅軒，麵食料理茂川肉丸跟麵廊；而「必比登推薦」則是代表具品質且經濟實惠的美味，花費不超過1,000元，就能享用到3道料理（不含飲料）的標準，Uber Eats平台也囊括了21家「必比登推薦」餐廳，其中My 灶、茂園、雙月食品、鼎泰豐、杭州小籠湯包已蟬聯3年必比登推薦，台中新入選的餐廳涵蓋料理種類豐富，包含臺菜為主的富鼎旺、富狀元豬腳、馨苑、東方龍、粥品料理台客燒肉粥、經典江浙料理陸園、以及上海點心滬舍餘味。
而foodpanda平台除了可以點到2019年即獲選米其林餐盤認證的老乾杯、欣葉台菜，以及必比登推介的杭州小籠湯包、陳董藥燉排骨、雙月食品社等陣容外，10家熱騰騰獲得《臺北臺中米其林指南 2020》「餐盤」與「必比登」推薦的熱門餐廳也可以點得到。包括景美鵝媽媽、富鼎旺、台客燒肉粥等道地小吃；千味海鮮餐廳、馨苑的樸實台味；到新月梧桐、京華煙雲等經典餐廳；還有超夯的異國美食baan-Taipei、Taj泰姬、湄南河泰式料理等，同樣讓消費者在家即可享用米其林級美食。
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