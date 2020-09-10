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桃園機場北跑道 刨鋪翻修完成重新啟用

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場北跑道關閉重新刨鋪翻修，工程結束10日上午重新開放起降。圖為桃園機場公司總經理林祥生（左九）與工程人員在開放前在跑道頭合影。（桃園機場公司提供）
桃園機場北跑道關閉重新刨鋪翻修，工程結束10日上午重新開放起降。圖為桃園機場公司總經理林祥生（左九）與工程人員在開放前在跑道頭合影。（桃園機場公司提供）

桃園機場北跑道封閉刨鋪翻修近4個月，全部工程完成，10日上午10時重新開放起降。

桃園機場公司總經理林祥生與工程團隊，10日上午最後一次巡檢北跑道工程，10時預訂開放時間，林祥生持無線電對講機通報塔台：桃園機場北跑道05左23右現在開放使用。

由於航管施行「南起北落」跑道分流管制措施，10時30分第一架航班順利於北跑道降落。

桃機機場公司表示，北跑道今年5月底封閉，日夜連續施工大幅縮短工作期程，於100天之內完工開放使用。

北跑道採柔性瀝青鋪面，全長3660公尺，上嵌1385盞燈具，施工面積達28萬2千平方公尺，比一個大安森林公園還大。北跑道此次刨鋪使用的SMA石膠泥瀝青混凝土高達4萬噸，動用機具672趟次、卡車1707車次、人員1922人次。

桃園機場公司表示，後續將利用疫情期間，持續推動南(05R/23Ｌ)跑道刨鋪工程，預計於10月份封閉施工。

桃園機場北跑道關閉重新刨鋪翻修，工程結束10日上午重新開放起降。（桃園機場公司提供）
桃園機場北跑道關閉重新刨鋪翻修，工程結束10日上午重新開放起降。（桃園機場公司提供）
桃園機場北跑道關閉重新刨鋪翻修，工程結束10日上午重新開放起降。（桃園機場公司提供）
桃園機場北跑道關閉重新刨鋪翻修，工程結束10日上午重新開放起降。（桃園機場公司提供）

桃園機場

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