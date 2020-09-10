壽司店也常用！煮白飯「加一味」 米飯香甜更晶瑩剔透

米飯是許多台灣人的主食，煮飯雖然不難，但要如何將飯煮得好吃可就是個學問，每個人都有屬於自己的一套方式。近日就有日本媒體分享，如何讓白飯在外觀和味道都明顯升級的秘訣。

根據日本媒體「Citrus」刊登的文章，該網站編輯部實驗，只要炊煮前，以「兩合米（一合容量約等於一米杯）」對「一小匙蜂蜜」的方式去煮，煮出來的飯就會更加香甜好吃。該網站還放了比較圖，可以看到照片中，沒加蜂蜜的米飯較無光澤，有加蜂蜜的飯則更為晶瑩剔透。

白米加一小匙蜂蜜，煮出來的飯會更加好吃。圖片來源／ingimage

Citrus編輯部分析，在蜂蜜中的酵素可以分解澱粉，將其轉化成糖分，藉此增進白米的甜度。許多壽司店也都會用這招煮飯。實際試吃之後，確實也感受到米飯中的甜味更加突出。

台灣過去有著「蜂蜜加熱後有毒」的迷思，不過食藥署曾表示，蜂蜜加熱確實會產生HMF值，但臨床實驗並未證實HMF值對人體有害。現在也有許多說法澄清，蜂蜜加熱後「不會產生毒素」。因此在下次煮飯時，可以嘗試加點蜂蜜，看看是否更能提升風味喔。