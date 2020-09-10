改善中火空汙 蘇貞昌：5年後可進一步減量近八成

行政院長蘇貞昌今表示，已投資90幾億元的台中電廠1至4號機空汙改善工程，今年初完成後，防制空汙效果大增，去年空汙排放量已較105年減少一半，預估5年後可更進一步減量近八成。

環保署今赴行政院會報告「空氣汙染防制成效與展望」，蘇貞昌裁示指出，影響空氣品質的因素眾多，我國約有4成汙染源來自境外，又受氣象等因素影響，這是難以操控在我的部分，但政府就可控制的汙染源，從「固定」、「移動」及「其他」三類汙染源提出不同對策，整體而言，全國PM2.5紅色警示次數由2015年的997次，大幅下降到2019年的146次，改善率高達85%，遠超過原訂定目標。

蘇貞昌指出，在國營事業設施方面，已投資90幾億元的台中電廠1至4號機空汙改善工程，今年初完成後，防制空汙效果大增，去年空汙排放量已較2016年減少一半，預估5年後可更進一步減量近八成；我也已在去年5月再核定5至10號機的空汙改善計畫，要繼續投入近150億元，這可以看出政府對改善中火空汙的真心誠意跟用心、用力。

至於二行程機車的汰舊換新部分，蘇貞昌表示，目前已減少達91萬輛、近六成，而工業及商業鍋爐改善，原訂目標2800多座，實際達成3700多座，感謝環保署、經濟部、地方政府，尤其廠商配合，空汙要改善都是要像這樣，從每個環節，一點一滴集合中央地方以及眾人力量，一步一步努力做到的。