痛風反覆發作又吃止痛藥 小心腎損傷

60餘歲男性健檢，被告知可能罹患慢性腎臟病。他沒有高血壓、也沒有糖尿病，但半年來經常痛風發作，關節腫痛又自行吃藥解痛，可能是導致腎臟損傷原因。

書田診所家醫科主任醫師何一成今天在記者會分享，上述個案近半年來經常痛風發作，一個月就有2至3次關節腫痛，發作時自行吃止痛藥，並未做持續預防的治療。

檢查發現，血液檢測尿酸值超標，超音波顯示腎臟有許多結石，尿中蛋白質未過量，尿中紅血球稍微增加，開始使用降尿酸藥物預防痛風，一個月後痛風未再發作。

何一成說，痛風是指尿酸代謝異常，體內產生過量的尿酸，或者尿酸的排泄受阻，使血中尿酸濃度上升，尿酸鈉鹽沉積在關節的滑囊液中，引起急性或慢性關節腫脹疼痛及變形。

尿酸鹽晶體沉積於組織或關節腔內所引起的病變，如急性痛風性關節炎、痛風石、尿路結石和痛風性腎病變。

何一成表示，痛風發作的部位常在腳大拇指近端關節處，突然發生嚴重的紅腫熱痛，也可能發生在腳踝、膝關節、手關節等，發作常在數天到一週緩解，可能一個月會發生數次，但也有數年才發作一次。

台灣民眾罹患慢性腎臟病的原因多為糖尿病、高血壓、痛風等；何一成說，痛風造成腎功能下降可能有2個原因，尿酸沉澱在腎臟組織造成傷害，以及痛風發作時過量服用止痛藥也會造成腎臟的負擔。

何一成說，人體超過60%的尿酸是由腎臟排泄到尿液中，會使尿液偏酸，容易形成尿酸結石，小的結石可隨尿液排出，大的結石會阻塞腎小管或輸尿管。尿酸鈉鹽結晶會沉澱在腎臟毛細血管壁與間質組織，引起發炎反應，會使腎臟萎縮、硬化，導致腎功能異常。

何一成提醒，痛風患者要注意均衡飲食，不要吃太多含普林食物，如內臟、蝦蟹貝類。每日多喝水，少攝取酒精，並就醫評估使用藥物預防，不僅減少發作的痛苦，也保護珍貴的腎功能。