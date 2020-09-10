家裡廢棄電腦、平板無處去？ 來這裡回收不怕資訊外洩

許多人家中都有棄置的電腦主機、筆電、平板等電子產品，因為擔心資訊外洩不敢隨意丟棄，環保署表示，為協助民眾回收資訊物品，將結合量販店、便利商店、3C電子連鎖業、回收處理業，今年9月15至明年1月14日，將試辦「廢平板電腦資訊保全設備回收」，以物理性破壞廢棄平板電腦等，保障資訊安全，讓回收更安心。

目前公告列管資訊類項目包含電腦主機、筆記型電腦、平板電腦、顯示器、印表機及鍵盤。透過社區民眾、回收商、回收基金及地方清潔隊參與，2019年回收率為63.45%，回收處理量達1萬6605公噸。

環保署鼓勵民眾，若家中有閒置廢資訊物品，透過多元回收管道，可獲得企業提供的回饋獎勵，還能減少新開採資源的需求。由於民眾有擔憂資料外洩的疑慮，環保署與業者合作開發「廢平板電腦資訊保全設備」，藉由外力破壞的作法，鼓勵民眾安心回收家中堆置不要的廢棄平板電腦。

環保署說，今年9月15至明年1月14日間，結合全國電子Digital City 竹北店、大潤發中和店及大潤發土城店等回收點，共同試辦廢棄平板電腦資訊保全設備服務，民眾在期間內將廢棄的平板電腦送至合作服務點，可讓家中閒置的廢棄平板電腦進入安心的回收系統。